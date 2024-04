Rifugio Dante Livio Bianco, dal 30 aprile apre il bando per un nuovo gestore

Il Rifugio Livio Bianco si trova in alta Valle Gesso, nel Comune di Valdieri, nel cuore del Parco naturale delle Alpi Marittime in una splendida conca che ospita il lago inferiore di Sella, ad una quota di 1.910 metri. Il rifugio è gestito da 29 anni da Livio Bertaina, che ha scelto di terminare l’attività alla fine della stagione estiva 2024; quindi la Sezione del CAI di Cuneo, proprietaria dell’immobile, ha deciso di individuare un nuovo gestore tramite l’emanazione di un bando, pubblicato dal 30 aprile sul sito www.caicuneo.it

Il nuovo contratto – di sei anni eventualmente rinnovabili – avrà decorrenza dal 1° ottobre 2024; la ricerca è partita con un buon anticipo anche per consentire la partecipazione a chi durante l’estate già lavorerà in montagna. Le offerte dovranno pervenire alla sede del CAI Cuneo entro le ore 12,30 del 3 settembre 2024.

Come già avvenuto per gli ultimi bandi emanati, la Sezione darà particolare importanza alle capacità imprenditoriali dei concorrenti, che dovranno presentare un progetto di gestione ed investimenti volti a valorizzare in pieno le potenzialità di questo importante rifugio. Saranno inoltre particolarmente apprezzate la conoscenza dell’area e degli itinerari alpinistici, scialpinistici, escursionistici e di arrampicata, la capacità di gestire situazioni di emergenza, la proposta gastronomica improntata a sobrietà e qualità, la conoscenza di lingue straniere e la volontà di prolungare i periodi di apertura.

Ulteriori informazioni sul bando e sulle modalità di selezione potranno essere richieste via mail al Presidente della Commissione Rifugi del CAI Cuneo: giorgio.garavagno@gmail.com

"La Sezione ringrazia sin d’ora il gestore Livio Bertaina – Istruttore del CAI, Soccorritore Alpino ed appassionato alpinista - per la sua lunga attività in cui ha saputo rendere il Rifugio Livio Bianco una meta apprezzatissima da alpinisti ed escursionisti ed anche per la disponibilità già manifestata per favorire nel modo migliore il passaggio di consegne".