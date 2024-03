Basket, Granda College Cuneo si gode la crescita del vivaio: "Grande orgoglio per le recenti convocazioni in Nazionale"

Continua l’ottimo lavoro della Granda College Cuneo e di tutti i suoi coach che ne costituiscono lo staff, nel formare atleti, ragazzi e ragazze di alto profilo umano e tecnico, tanto da arrivare a meritarsi la convocazione in Nazionale.

E' quanto rivendica "con grande orgoglio" la società cuneese la quale ha voluto elogiare pubblicamente il gruppo artefice della continua crescita del vivaio.

"E' con grande orgoglio che facciamo i nostri complimenti per la recente convocazione in Nazionale U20 Femminile a Loredana Ngamene Takougang, per la Nazionale U16 Femminile ad Alexandra Lokoka Iliyo, per la Nazionale U18 Femminile ad Elisa Pasero (quest’anno in prestito a Libertas Moncalieri), per la Nazionale U16 Maschile ad Edoardo Di Meo e Giulio Vergnaghi (entrambe in prestito a GGS, progetto di Granda College Cuneo con Gators Savigliano).

Un momento molto felice per la nostra società che vanta ben 5 Giovani Nazionali sugli 8 convocati in Piemonte, segno del grande lavoro svolto in questi anni, e della grande fiducia che le famiglie dei nostri ragazzi/e, gli sponsor e le Istituzioni hanno riposto ne nostro lavoro. "