Sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica, riqualifica ed aggiornamento per adulti occupati presso la sede di Saluzzo di Cnos-Fap

Alla sede di Saluzzo del CNOS Fap, la Formazione Professionale Salesiana, sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica, riqualifica ed aggiornamento per adulti occupati. La formazione è gratuita perché finanziata da Regione Piemonte e FSE+ dell’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo). Per chi fosse interessato è necessario contattare la sede per attivare il prima possibile la procedura di iscrizione e valutare insieme qual è il percorso più adatto.

Questi corsi sono essenzialmente rivolti ad occupati che hanno voglia o necessitano di una qualifica professionale o di un perfezionamento dell proprie competenze di ottica lavorativa o di cambio di attività lavorativa.

In relazione alle richieste che ci perverranno, potremo attivare i seguenti corsi:

Pizzaiolo (Qualifica) 250 ore, gratuito;

(Qualifica) 250 ore, gratuito; Addetto alle attività ristorative e ricettive - cucina (Qualifica) 250 ore, gratuito;

(Qualifica) 250 ore, gratuito; Addetto alle attività ristorative e ricettive - sala bar (Qualifica) 250ore, gratuito;

(Qualifica) 250ore, gratuito; Addetto alle produzioni alimentari - Panetteria e prodotti da forno (Qualifica) 250 ore, gratuito;

(Qualifica) 250 ore, gratuito; Operatore di segreteria (Qualifica) 250 ore, gratuito;

(Qualifica) 250 ore, gratuito; Lingua Italiana e cittadinanza per lavoratori , 80 ore, gratuito.

Oltre ai percorsi elencati, abbiamo anche un catalogo di corsi a “parziale finanziamento” pubblico, relativo ai corsi di Formazione Continua per occupati (corsi approvati nel Catalogo dell'Offerta formativa)

Tecniche di cucina base , 50 ore, 191,25 €;

, 50 ore, 191,25 €; Elementi di pizzeria e prodotti da forno , 60 ore, 229,50 €

, 60 ore, 229,50 € Tecniche di taglio e cucito livello base, 60 ore, 229,50 €

livello base, 60 ore, 229,50 € Elementi di base di paghe e contributi, 60 ore, 229,50 €

Per potersi iscrivere occorre ricevere informazioni precise presso il nostro sportello dei servizi al lavoro, il quale sarà a disposizione per tutti i chiarimenti e per seguirvi in tutto quello che il bando di finanziamento prevede, dalla scelta del corso alla gestione dello stesso.

CnosFap Saluzzo, via Griselda, 8 - 0175248285 - info.saluzzo@cnosfap.net

Google moduli per corsi fse+ https://forms.gle/excTZ12WyuEmbxVYA

Google moduli per corsi FCI https://forms.gle/f24zewuzQhhmNobW7

Sito https://saluzzo.cnosfap.net/2024/03/28/nuovi-corsi-per-adulti-occupati/

Pagina Facebook https://www.facebook.com/CnosfapSalesianiSaluzzo/

Sito dei corsi https://piemonte.cnosfap.net/