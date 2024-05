L’evoluzione di una leggenda: Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet da Audi Zentrum Cuneo

Nel 1996, il debutto di Audi A3 ha inaugurato un nuovo capitolo nella storia dell'automobile, definendo il concetto di classe compatta premium.

Oggi, la Casa dei Quattro Anelli continua questa tradizione di eccellenza presentando Nuova Audi A3 e Nuova Audi A3 allstreet, la quarta generazione di un'icona automobilistica, disponibile da Audi Zentrum Cuneo, con Test Drive gratuito prenotabile direttamente online.

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet: design sportivo e tecnologia all'avanguardia

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet, in promozione da Audi Zentrum Cuneo con Audi Value fino al 30 giugno 2024 (329 euro al mese per 35 rate mensili - comprensive del Piano di Manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi/30.000 km), incarnano un design sportivo e un'anima hi-tech, offrendo un livello di personalizzazione senza precedenti. Dotate di un'app store integrato e di diverse opzioni per le firme luminose, queste vetture si adattano perfettamente ai gusti e alle esigenze individuali dei conducenti.

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet portano l'illuminazione a nuovi livelli di personalizzazione, un traguardo mai raggiunto prima nella storia della Audi A3. Grazie al MMI, ora i conducenti possono selezionare fino a quattro firme luminose diverse, mentre i proiettori a LED e a LED Audi Matrix integrano luci diurne altamente digitalizzate, posizionate nella parte superiore dei gruppi ottici.

Com’è possibile provare in occasione del Test Drive offerto da Audi Zentrum Cuneo, l’abitacolo di Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet si presenta come un'oasi di comfort e tecnologia, dove ogni dettaglio è stato attentamente curato per offrire un'esperienza di guida senza precedenti.

Gli inserti decorativi in poliestere riciclato e microfibra Dinamica rappresentano una novità, aggiungendo una nota di raffinatezza e personalità all'ambiente interno..

Esperienza digitale avanzata con Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet rappresentano il futuro dell'esperienza di guida digitale, offrendo una serie di servizi connessi e un innovativo app store integrato direttamente nel veicolo. Dotati di radio digitale DAB+ e di un display touch da 10,1 pollici dell'MMI, entrambi i modelli vantano il cruscotto digitale Audi virtual cockpit, che nella configurazione plus raggiunge i 12,3 pollici per la Nuova Audi A3 allstreet. Inoltre, per una connettività senza pari, è incluso l'Audi phone box light, che consente la ricarica induttiva dello smartphone, insieme a quattro porte di ricarica USB-C: due nella console anteriore e due dedicate ai passeggeri posteriori.

Tra le tecnologie avanzate disponibili su richiesta, spicca l'adaptive cruise assist, un sistema che supporta il conducente regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede e contribuendo a mantenere la direzionalità e la centralità all'interno della corsia, anche in caso di restringimenti della carreggiata, fino a una velocità di 210 km/h. Queste innovazioni tecnologiche offrono un livello di sicurezza e comfort senza precedenti, garantendo un'esperienza di guida al passo con i tempi.

Efficienza e sportività in prima linea con Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet

Con Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet, l'esperienza di guida diventa un connubio perfetto tra prestazioni e sicurezza, offrendo una gamma completa di tecnologie avanzate ereditate dai modelli di classe superiore di Audi. Questi modelli della Nuova Gamma Audi A3 rappresentano un'evoluzione nell'innovazione automobilistica, introducendo caratteristiche come l'air bag anteriore centrale, derivato direttamente dall'ammiraglia Audi A8. Questo dispositivo, presente sin dal primo livello di allestimento, è progettato per garantire la massima protezione agli occupanti, riducendo l'impatto tra guidatore e passeggero in situazioni di urto laterale o ribaltamento.

Inoltre, tra le dotazioni di serie troviamo una serie di tecnologie di assistenza alla guida progettate per massimizzare la sicurezza su strada. Tra queste, spiccano l'assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d'emergenza, che utilizzano una combinazione di radar e telecamere per rilevare potenziali collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti, intervenendo tempestivamente per prevenire gli impatti. Queste funzionalità avanzate sono integrate anche nel collision avoid assist, che supporta il guidatore nell'individuare una traiettoria alternativa in caso di pericolo, garantendo una guida sicura e senza stress.

Nuova Audi A3 allstreet, all’avanguardia del design

Appena si varca la soglia di Audi Zentrum Cuneo, lo sguardo viene immediatamente catturato dalla nuova crossover urbana Audi A3 allstreet. Caratterizzata da un assetto rialzato e dal singolare single frame ottagonale nero opaco, abbinato alla griglia a nido d'ape con uno sviluppo verticale più marcato rispetto alla Audi A3 Sportback, l'Audi A3 allstreet monta cerchi in lega da 17 pollici e si avvicina stilisticamente ai modelli della gamma Audi Q. Con elementi esclusivi come le tre scanalature dello spoiler anteriore e dell'estrattore, le minigonne e le finiture a contrasto, e i loghi neri che completano il pacchetto estetico, l'Audi A3 allstreet incarna un'interpretazione audace ed esclusiva del concetto di eleganza e sportività.

Analogamente alla Nuova Audi A3 Sportback, offre una generosa capacità di carico di 380/1.200 litri. Le barre al tetto di serie, il portellone elettrico, il gancio traino amovibile, il pacchetto portaoggetti e vano bagagli assicurano che tutto ciò che si trasporta sia ordinato e sicuro, grazie anche alle reti collocate lungo il retro degli schienali e nel bagagliaio.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.