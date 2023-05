Weekend (lungo) di tempesta per la Granda: annullati e rinviati tanti eventi

Le condizioni meteo particolarmente critiche che, a partire dalla prima mattinata di oggi (venerdì 19 maggio) e per l'intero weekend, stanno interessando la nostra provincia hanno messo in discussione l'organizzazione di gran parte degli eventi.

Di seguito la lista - per Comune - degli eventi annullati o rinviati (in aggiornamento):

-Cavallermaggiore, Festival della Sostenibilità: annullati gli appuntamenti previsti per la giornata di domani, sabato 20 maggio, nella città di Cavallermaggiore. Per quanto riguarda la giornata di domenica 21 maggio a Cavallermaggiore, gli organizzatori hanno deciso di attendere le indicazioni che saranno diramate domani, 20 maggio, dalle autorità competenti in base a quanto verrà comunicato sarà deciso se confermare o annullare gli eventi previsti per l’ultimo giorno del Festival (domenica 21 maggio). Per rimanere aggiornati www.comune.cavallermaggiore.cn.it.

- Ceva: annullata la fiera 'La Prima', si sta pensando di riproporla in un altro weekend

- Cortemilia: annullata la Fiera dell'Ascensione prevista per domenica 21 maggio

- Dogliani: rinviato il convegno 'Sanità SoS' previsto per domani

- Dronero: annullata la Mangiando Pedalando

- Monastero Vasco: annullata la 14^ Antica Fiera di Maggio (tranne le cene di stasera e lunedì)

- Mondovì Breo: il salone del volontariato è stato rinviato al 6 giugno

- Rocca Cigliè: annulla la sagra LangArte e l'inaugurazione delle visite alla torre civica

- Rocca de' Baldi: annullato e rinviato a data da definirsi lo spettacolo della compagnia del Birùn 'Alpino Andrea' previsto per la serata di sabato

- Savigliano: posticipata a domenica 28 maggio la 24^ edizione di Quintessenza, e annullato l'appuntamento con la restituzione della compagnia Collectif Na Esquina al Museo Ferroviario

- Villafalletto: annullato e rinviato a data da destinarsi lo spettacolo teatrale "Bataclan" della Compagnia Primoatto che era previsto per stasera, 19 maggio, nel salone "G.P. Frassati"