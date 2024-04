Mondovì, si mette in sicurezza la tettoia dell'ala sud di piazza Ellero

Sono in corso alcuni lavori di messa in sicurezza della struttura portante della tettoia mercatale sud in piazza Ellero a Mondovì.

Al fine di consentire gli interventi, fino alle 19 di venerdì 5 aprile, come da segnaletica posta in loco, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su piazza Ellero, su metà della parte sottostante e perimetrale della tettoia sud e l’istituzione del il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su metà della parte a lato della tettoia sud ed adiacente al Fiume Ellero.