Turismo, il Piemonte punta su lusso e accessibilità. Poggio: "Consolidare i 6 milioni di arrivi"

Dai grandi eventi nazionali e internazionali agli investimenti, come il sostegno agli impianti termali, alle ATL, alle Pro loco e ai Consorzi turistici. Sono tra le tappe dell’evoluzione della proposta turistica del Piemonte che ora guarda al futuro con alcuni nuovi prodotti di sviluppo dal 2024: dal Lusso, alla Sostenibilità, passando per l’Accessibilità, fino alle strutture Pet friendly al Turismo industriale.



Il 2023 anno è stato un anno da record per il Piemonte con più di 6 milioni di arrivi (+12,90%) rispetto al 2019 e più di 16 milioni di presenze (8,73%) sempre rispetto al 2019. Il turismo oggi vale il 9,5% del Pil regionale e per il 2024 si punta al 10%.



“Non abbiamo tralasciato niente grazie a un lavoro che aveva un territorio con una potenzialità incredibile. Soprattutto, speriamo di farci conoscere all’estero tramite le numerose fiere a cui abbiamo partecipato” spiega l’assessore al turismo Vittoria Poggio. “C’è ancora da lavorare. Dobbiamo consolidare quel +13% di arrivi rispetto al 2019 con le annesse ricadute economiche Poi dobbiamo lavorare su altri segmenti come ad esempio il lusso e l’alta gamma. Abbiamo territori che hanno imprese straordinarie che possono essere attrattori di turismo”.



Tra le novità di Visit Piemonte, l’ente della Regione Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica del territorio, quello del nuovo sito che dialoga Italia.it, l’hub digitale del turismo del Ministero.



La piattaforma è stata completamente rinnovata con lo sviluppo del progetto di connessione con il Tourism Digital Hub secondo le linee guida ministeriali per l’interoperabilità con il sito Italia.it.



“La nuova piattaforma, concepita con i più avanzati accorgimenti tecnici, è la classica ciliegina sulla torta di un lungo e articolato lavoro di sviluppo del prodotto turistico piemontese che ha coinvolto tutte le realtà territoriali – dichiara Beppe Carlevaris, Presidente del Cda di Visit Piemonte - . Il Piemonte dispone ora di una vetrina completa in continuo aggiornamento grazie al sistema di interoperabilità con le ATL e rappresenta così un biglietto da visita esaustivo e accattivante: una finestra affacciata sul nostro territorio e le sue straordinarie potenzialità che, grazie al flusso di informazioni verso la piattaforma Italia.it, offre al Piemonte un palcoscenico internazionale”.



L’home page del sito, personalizzabile a seconda della stagione e dei grandi eventi in programma tramite i riquadri “in primo piano” e “da non perdere”, accoglie il visitatore con un video generale, dove non mancano suggestioni legate a tutto il territorio tra outdoor, divertimento ed enogastronomia.



Quattro le voci di menù principali che consentono di navigare tra le attrattive del Piemonte: Destinazioni (Torino, Città e borghi, Montagne, Colline, Laghi); Organizza il tuo viaggio (Arte e Cultura, Gusto, Piemonte per tutti, Shopping e design); Dove dormire (ricerca per categoria, provincia e tipologia); Esperienze outdoor con oltre mille percorsi e itinerari, i campi da golf, gli sport d’acque e d’aria; la sezione “I tuoi eventi in Piemonte” (congressi, eventi aziendali, incentive e ricevimenti privati) e infine il calendario Eventi costantemente aggiornato.



La sezione “Il mio viaggio in Piemonte” consente di aggiungere e salvare i contenuti preferiti, in modo da ritrovarli facilmente e poterli consultare anche in un documento personalizzato come un proprio programma di visita. Completano il tutto: la mappa come raggiungerci, “Piemonte in foto” collegato all’account Instagram, i contatti delle ATL, il collegamento ai social TikTok e Facebook.