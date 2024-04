5 incantevoli località meno note del Salento

Il Salento in Puglia con le sue spettacolari coste, è ormai diventato famoso in pratica in tutto il mondo, tanto che può essere un po’ affollato in alcuni periodi dell’anno, soprattutto quelli di cosiddetta alta stagione. Tuttavia, il grande numero di destinazioni e località salentine, permette di trovare alcuni luoghi tanto incredibili quanto sconosciuti dove evitare le orde di turisti, ideali se siete alla ricerca di un paradiso terrestre meno affollato. Abbiamo dunque selezionato le 5 località meno conosciute del Salento che fanno al caso vostro.

1. Torre dell’Orso

Lungo la costa adriatica, Torre dell’Orso è una località salentina particolarmente nota per via delle sue incantevoli acque turchesi e smeraldo. Il paesaggio, dominato da alte scogliere calcaree e da falesie rocciose che delimitano la spiaggia, offre uno scenario naturalistico unico e inimitabile. La pineta che sta alle spalle del litorale, vi offre un naturale rifugio dal sole che regala delle albe incredibili. I villaggi turistici in Puglia di ogni tipo vi danno la possibilità di scoprire questa località incantevole che merita anche per quanto riguarda la cucina tipica e tradizionale, fatta non solo di pesce ma anche pasta fresca, formaggi, salumi e piatti a base di carne.

2. Porto Selvaggio

Porto Selvaggio fa parte di un'area protetta che va da Nardò a Gallipoli. La costa che si trova nella riserva, è prevalentemente rocciosa ma nasconde delle calette dall'incredibile fascino puntellate di una bellissima flora tipicamente mediterranea. Grazie a queste oasi segrete, Porto Selvaggio è una destinazione perfetta se siete anche voi alla ricerca di tranquillità e pace. Le spiagge nella zona sono spesso libere e prive di servizi perciò vi conviene partire con il giusto equipaggiamento.

3. Santa Maria al Bagno

L'antico borgo marinaro di Santa Maria al Bagno sorge sulla costa ionica e vanta una spiaggia davvero molto bella che vi piacerà sicuramente. La baia dalla classica forma a mezzaluna è ben protetta dagli scogli che la delimitano e la proteggano dai venti. Il litorale degrada dolcemente nel calmo mare che assume delle colorazioni davvero spettacolari che nemmeno gli esperti di Pantone saprebbero declinare.

4. Marina di Novaglie

Tra le località meno conosciute e battute del Salento, non si poteva saltare Marina di Novaglie. Proprio lungo la costa frastagliata del Capo Leuca, un tempo era solo un villaggio di pescatori. Oggi la piccola baia lambita da acque trasparenti ha cambiato vocazione e accoglie chiunque sia semplicemente alla ricerca di mare, sole e tranquillità. Inoltre, lungo le scogliere rocciose, potete immergervi con maschera e boccaglio per andare alla scoperta della ricca vita sottomarina e magari scovare qualche grotta marina scavata dalla forza incessante delle onde.

5. Torre Pali

Infine, tra le destinazioni meno note del Salento, va citata anche Torre Pali. Lungo la costa ionica, Torre Pali vanta una bellissima e lunga spiaggia formata di sottilissimi granelli di sabbia dorata. Le acque poco profonde, limpide e calme, rendono la località perfetta per balneare e nuotare in un’atmosfera autentica e rilassata come non mai.