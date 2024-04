BTC a 72.000 di dollari, mentre Bitcoin Minetrix supera 13 milioni di dollari in prevendita

Il mondo delle crypto sta assistendo ad un’impennata sorprendente, con Bitcoin che raggiunge nuovamente una soglia psicologicamente significativa superando i 70.000 $ e, anzi, in questo momento superando anche quota $72.000. Si tratta di un evento davvero importante per gli investitori al dettaglio, e non solo, e per gli appassionati di crypto che, da anni, si sono avvalsi di questo mondo per guadagnare. Bitcoin, quindi, si posiziona ancora una volta come leader indiscusso.

Tuttavia, c’è un altro token che sta facendo molto parlare di sé. È il caso di Bitcoin Minetrix, una new entry nel panorama delle criptovalute che ha recentemente superato i 13 milioni di dollari durante la sua prevendita. Ciò dimostra che l’interesse verso questa crypto è piuttosto alto e la fiducia degli investitori in nuove opportunità di investimento rimane sempre elevata.

Nelle prossime righe di questa guida, quindi, abbiamo deciso di approfondire le caratteristiche del percorso di BTC verso i 100k e scoprire se Bitcoin Minetrix può rivelarsi un'operazione redditizia e a buon mercato.

Continua la crescita di BTC: 100k in arrivo?

Negli ultimi mesi, il percorso di Bitcoin ha catturato l’attenzione degli investitori al dettaglio e di quelli istituzionali. Di fatto, Bitcoin ha tirato in alto l’intero mondo delle criptovalute, spingendo tanti altri token a superare i propri massimi storici.

Dal momento in cui sono stati approvati gli ETF su Bitcoin, la criptovaluta con la maggior capitalizzazione del mercato non si è mai fermata, sebbene registrando alti e bassi. L’impennata di oggi oltre 72.000 $, dopo aver già superato questo valore quasi un mese fa, è determinata da diversi fattori: adozione crescente da parte di aziende e istituzioni finanziarie, aumento dell’interesse da parte degli investitori retail alla ricerca di asset alternativi.

Un elemento di grande importanza che spinge Bitcoin a sondare nuovi massimi è sicuramente l’arrivo dell’halving, evento previsto il 20 aprile e che accade ogni quattro anni. L’halving è quel processo che riduce della metà la ricompensa per il mining di nuovi blocchi da parte dei “minatori”. Si tratta di un meccanismo che è stato progettato per controllare l’inflazione e incrementare la scarsità della criptovaluta.

L’halving è un evento che ha storicamente preceduto periodi di significativo aumento dei prezzi e rappresenta un momento di grande importanza per la community crypto che spera che Bitcoin possa raggiungere e superare la barriera dei 100.000 $.

Tuttavia, gli investitori rimangono vigili, consapevoli delle fluttuazioni intrinseche al mercato delle criptovalute e dell'impatto di fattori esterni sull'andamento dei prezzi. La domanda che tutti si pongono è: “Bitcoin raggiungerà i 100k?”. Solo il tempo darà una risposta ma c’è un certo ottimismo nell’aria.

Bitcoin Minetrix è la nuova coin di tendenza: superati i 13 milioni di dollari

Ogni giorno, nel settore delle crypto, nascono nuovi progetti e token che ambiscono a raggiungere traguardi incredibili. Non tutte le coin ci riescono e molte rimangono nel dimenticatoio con promesse mai mantenute.

Non è il caso di Bitcoin Minetrix, il nuovo token attualmente in fase di prevendita che ha raccolto più di 13 milioni di dollari, suggerendo una grande fiducia degli investitori riposta in questo progetto.

Ma in cosa consiste Bitcoin Minetrix? Questo progetto ha introdotto nel mondo delle crypto un concetto molto interessante: lo Stake-to-Mine. Si tratta di un approccio che consente a tutti i detentori di BTCMTX di guadagnare ricompense in BTC attraverso lo staking, senza la necessità di adottare operazioni di mining e di avvalersi di costose macchine oppure di conoscenze tecniche.

Il funzionamento è molto semplice: acquistando Bitcoin Minetrix e mettendo subito in staking i token BTCMTX, questi saranno in grado di minare crediti di cloud mining attraverso la presenza di uno smart contract. Tramite il burning dei crediti, gli utenti riceveranno delle ricompense che saranno pagate in BTC.

Attualmente, Bitcoin Minetrix ha raggiunto e superato la soglia di 13 milioni di dollari durante la fase di prevendita e mira ad essere listato su alcuni degli exchange più importanti del settore per poter accedere ad un ampio bacino di utenti interessati a guadagnare BTC senza conoscenze tecniche.

Conclusioni

La recente impennata di Bitcoin oltre 70.000 $ sottolinea come il mondo delle crypto stia attraversando un periodo davvero positivo. Questa crescita testimonia non solo la forza di Bitcoin come asset leader nel settore, ma anche la crescente fiducia degli investitori in un mercato che si sta espandendo con nuove e promettenti opportunità.

In questo contesto, Bitcoin Minetrix spicca come progetto di notevole successo, raggiungendo e superando i 13 milioni di dollari durante la prevendita. La capacità di BTCMTX di consentire agli utenti di guadagnare BTC senza mining e conoscenze tecniche, spinge i trader ad investire in questo token, in attesa che venga listato su alcuni degli exchange più famosi al mondo.

Vai alla prevendita di Bitcoin Minetrix