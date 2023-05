Cuneo e le deiezioni canine: in arrivo nuovi controlli (anche in borghese) e la campagna di sensibilizzazione

E’ stata presentata ufficialmente nella serata di ieri (martedì 16 maggio) alle commissioni consiliari VI, V e IV della città di Cuneo la nuova – l’ennesima, come ripetuto più volte dagli assessori presenti all’incontro – campagna di sensibilizzazione in merito al decoro urbano e alla raccolta delle deiezioni canine. Una tematica tutt’altro che banale, e che riguarda sia l’altipiano che (seppur in maniera minore e in una fase ancora non così ‘seria’) tutte le frazioni.



Presenti all’incontro i (tanti) consiglieri membri delle tre commissioni e gli assessori Cristina Clerico, Paola Olivero e Gianfranco Demichelis.

Demichelis: "Ennesima campagna, speriamo sia la volta buona"

La campagna – sostanziata in alcuni volantini e manifesti che, una volta approvati, troveranno posto un po’ ovunque in città – presenta le ‘foto segnaletiche’ di quattro cani e lo slogan ‘Non importa chi è stato tu devi raccoglierla! - Un gesto civile che fa la differenza’, oltre alle informazioni ufficiali sulle sanzioni comminabili (da 25 a 175 euro).



“Un tema che ha creato difficoltà nel territorio comunale e che genera avvistamenti spiacevoli e segnalazioni da parte dei cittadini con cadenza giornaliera – ha detto Demichelis, dando conto anche dell’ampliamento dei cestini di raccolta da 100 a 150 con l’entrata in vigore del nuovo appalto del CEC - . Il claim è, forse, un po’ forte ma questa campagna non è la prima: auspichiamo che questa volta si riesca a contrastare il problema e a risolverlo, almeno in parte”.



E la ‘ricetta’ - per quanto complessa da attuare – per l’assessore Clerico gioca tutta sullo sviluppo della responsabilità civica dei detentori e conduttori dei cani: “Il senso di responsabilità di ciascuno di noi è il primo strumento per rendere e mantenere ‘in salute’ la nostra città – ha detto - , e responsabilità significa capire quel che vuol dire essere conduttore di un cane. Sacchetto per la raccolta delle deiezioni e bottiglia d’acqua per ripulire l’urina dell’animale sono necessari: agiremo anche sui controlli, con passaggi di agenti in borghese”.

Campagna troppo dura? Non per la maggioranza

Nello spazio riservato alla discussione dei consiglieri, più o meno tutti i presenti si sono detti d’accordo con la necessità di affrontare concretamente il problema.



I membri della maggioranza intervenuti (Maria Laura Risso, Flavia Barbano, Stefania D’Ulisse, Carmelo Noto, Antonion Pittari, Claudia Carli, Serena Garelli ed Elio Beccaria) hanno invece sostenuto la campagna per come pensata dall’amministrazione comunale, proposto un nuovo claim – con tanto di hashtag e un rimando al sentimento d’affezione cane-padrone - puntando l’attenzione anche sulla necessità di coinvolgere le scuole e i bambini della comunità cittadina. Alcuni membri della minoranza, in particolar modo Giancarlo Boselli (Indipendenti) – che ha anche chiesto i numeri delle sanzioni elevate nell’ultimo anno, non conferito dai relatori - e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), si sono scagliati contro il claim al centro della proposta definendolo davvero troppo forte ed equivoco; Franco Civallero ha ribadito la necessità di controlli più stringenti.



“Non sussiste alcuno spettro di ‘stato etico’ in vista, quello che proponiamo è un messaggio semplice ma non banale per affrontare una tematica che ormai ci portiamo dietro da diversi anni, e che richiede una soluzione efficace. Il tema dei controlli e delle sanzioni incide il giusto, serve educare la popolazione” ha concluso la Clerico, rispondendo ai dubbi dei tre consiglieri.