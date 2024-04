Comunicazione politica locale. Strategie e sfide elettorali. Quando, perché e in che tempi?

Lunedì 8 aprile alle 18:00 presso a Cuneo presso il Michelin Sport Club in via Torino 302, Luca Demaria presenterà il suo secondo libro intitolato “Comunicazione politica locale” edito dalla casa editrice ETABETA (MB). . Moderatore della serata il giornalista Giampaolo Testa.

"La comunicazione politica locale" è una guida che svela le strategie e le sfide elettorali, dando luce e chiarezza sui tempi d’azione, il come ed il perché farlo, con il fine di ottenere successo all’interno della politica locale.

In questo libro il lettore sarà accompagnato nell’esaminare le tappe cruciali della campagna elettorale, dalle fasi iniziali fino agli ultimi giorni frenetici. Con un approccio pratico e ben documentato, il testo offre una panoramica dettagliata delle azioni chiave che un candidato dovrebbe intraprendere un anno prima del voto.

Attraverso consigli e strategie, il libro delinea un percorso chiaro per edificare una presenza efficace della propria figura politica, costruire alleanze e comunicare con il pubblico.

A sei mesi dal voto, il lettore viene guidato attraverso una serie di azioni di comunicazione mirate. I dettagliati consigli forniti in questo libro offrono un quadro esaustivo su come mantenere la rilevanza e consolidare il sostegno in un momento critico della campagna elettorale.

Nelle settimane cruciali che precedono il voto, il libro si concentra su strategie mirate e su approfondite azioni di comunicazione.