Buongiorno,

Nonostante non sia mia abitudine commentare o scrivere recensioni, questa volta ho deciso di farlo.

Avendo dovuto usufruire del Pronto soccorso di Cuneo per mia mamma, sento il bisogno di ringraziare pubblicamente TUTTI gli operatori per la competenza e passione nonché per l'umanità con cui si prendono cura dei nostri cari, dispensando sempre una parola e un sorriso per cercare di rendere più serena la loro attesa.

G.M.