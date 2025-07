Vernante senza medico di base: l’Assemblada Occitana Valades si schiera al fianco del sindaco

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Noi de l' Assemblada Occitana Valades ci schieriamo anima e corpo a fianco del sindaco di Vernante che ha lanciato un accorato appello affinché il suo paese possa tornare ad avere un medico di famiglia.

Dopo che oggi la dottoressa Pelagi terminerà l' incarico il paese della valle Vermenagna rischierà di restare senza medico di base (dopo aver già cambiato 3 medici in pochi mesi). Questo è vergognoso. Se anche un paese di circa 1000 residenti e noto centro turistico resta senza medico di base vuol dire che il progetto di spopolare le montagne sta andando a piene vele. Noi ci opponiamo a questo progetto scellerato.

Non si può dire ai valligiani: spostatevi a Robilante o a Limone per andare dal medico… è un attentato alla sopravvivenza del paese. Vernante non è un centro servito da servizi di trasporto eccelsi, anzi. C'è solo la ferrovia Cuneo-Limone-Ventimiglia che collega il paese ai 2 paesi limitrofi.

Ci associamo a quanto detto dal sindaco: non ci si può ricordare dei nostri paesi solo nelle occasioni che danno visibilità. Perché le nostre valli abbiano futuro servono i servizi, e un medico di base è un servizio essenziale. Difenderemo la vivibilità delle nostre valli al massimo delle nostre forze.

Siamo consapevoli che i medici siano sempre meno ma crediamo che gli errori commessi in passato non debbano andare a discapito delle montagne. Si trovi una soluzione, anche pensando a sistemi alternativi come l' introduzione di medici stranieri nel servizio sanitario nazionale, come si fece ai tempi del COVID.

Proponiamo anche di aumentare la possibilità per le farmacie di aumentare la possibilità di prescrivere esami e visite. Non si possono abbandonare le valli. Si pensi a soluzioni per sopperire all' assenza di medici di base senza penalizzare le montagne.

Ci domandiamo dove sia il governo di fronte a queste situazioni. Si ricordano di noi solo se c'è da festeggiare? Oppure avranno il coraggio di trovare soluzioni a problemi complessi? Chi vivrà vedrà, intanto da domani, se non si troverà una soluzione last minute, Vernante rischia di restare senza medico di base dopo mesi di travaglio.

Assemblada Occitana Valades