Gli Uomini di Mondo piangono Mario Merlino, ma lo salutano con un sorriso

Mario Merlino, per decenni protagonista della vita culturale del capoluogo, come presidente della Promocuneo e come uno dei fondatori dell'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, è morto all'età di 87 anni.

Qui il messaggio di commiato di Danilo Paparelli, assieme agli Uomini di Mondo

Mario ci ha lasciati. L'ultima volta che l'ho incontrato a Casa Famiglia dove soggiornava, le sue condizioni non lasciavano sperare in una ripresa delle suo stato di salute ormai compromesso.

Lascia tantissimi ricordi, sempre legati alla sua esuberanza, al suo carattere fintamente burbero ed anche ad una professionalità nel suo lavoro di grafico, soprattutto di quando non si aveva ancora a supporto il computer, davvero strabiliante.

Non per niente era chiamato "Mago", oltre ad evocare, per il suo cognome, il personaggio delle fiabe.

Se mai dovessi ricordare un solo episodio, tra i tantissimi, che più m'è rimasto nelle memoria, citerei la volta che in delegazione dalla Sindaca di Napoli in rappresentanza degli Uomini di Mondo, di cui è stato anche il secondo Presidente, ci trovammo a cenare in un ristorante della città. Un commensale vicino di tavola, si rivolse a Mario decantando le proprietà del pesce che aveva nel piatto pescato nel golfo, dal sapore squisito che si percepiva dai suoi vari spostamenti nel Mediterraneo e dei particolari cibi di cui si nutriva in questo lungo viaggio trascinato dalle correnti.

Dopo queste lunghe disquisizioni, in cui Mario lo lasciò parlare, esordì con una frase che lasciò tutti di stucco declamando in piemontese: "Lei l'ha mai mangiata una trota dei nostri fiumi in carpione ?" Seguì un lungo silenzio in cui il nostro amico, con una minuzia di particolari raccontò la pesca alla trota nelle acque che scorrono attraverso i nostri paesaggi lussureggianti, la preparazione minuziosa del pesce, come usava fare la sua amata sorella, e gli ingredienti occorrenti a questo capolavoro di alta cucina.

Mario si alzò persino in piedi e con il gesticolare tutto suo catturò l'attenzione dell'intero locale che restò per lungo tempo ammutolito.

Magari i commensali si convinsero che una spigola, alla fine, non aveva poi tutta quella magnificenza nei confronti della nostra trota.

Quello a Napoli fu uno dei pochissimi percorsi fatti da Merlino al di fuori dei nostri confini, assieme ad una trasferta ad Hammamet per una visita alla tomba di Craxi, vista la sua ferrea fede socialista.

E adesso gli tocca affrontare quest'ultimo lunghissimo viaggio. Non ci saranno problemi, da vero Uomo di Mondo saprà distinguersi e sfoderare tutto il nonchalance che caratterizza da sempre noi cuneesi in queste situazioni.

Ora Mario sarà a tutti gli effetti un Uomo dell'altro Mondo. Addio caro amico, accompagnato da un grande sorriso di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti.

Danilo Paparelli insieme al direttivo degli Uomini di Mondo