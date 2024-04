A Barge un concerto solidale a sostegno della Croce Rossa

La Croce Rossa di Barge, in collaborazione con l’accademia musicale Albert Music di San Secondo di Pinerolo propone, per la serata del 17 aprile 2024, ore 21, un concerto di beneficienza. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Barge, si terrà presso il cinema comunale di Barge.

Il repertorio proposto dalla storica accademia pinerolese sarà incentrato sul grande cantautorato italiano.

L’ingresso sarà ad offerta libera e l’intero ricavato andrà nelle casse della C.R.I. Barge, che quest’anno si accinge a festeggiare il Trentesimo anno di fondazione e che sempre entro il 2024 vedrà completati i lavori di costruzione e arredamento della nuova sede, in via Fiorita.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare per condividere una serata all’insegna della buona musica e della solidarietà. Non mancherà un momento di divulgazione delle attività che la CRI svolge. Si ringraziano sin d’ora l’Accademia, per la disponibilità verso le iniziative a scopo benefico, l’amministrazione comunale per il supporto garantito all’associazione, oltre al gestore del cinema comunale, Vittorio Zaino, e alle attività che hanno sponsorizzato l’evento.