Aree interne e montane, Uncem: “Basta polemiche, serve un impegno concreto e coordinato”

"Continua a fare molto discutere il titolo del paragrafo del Piano nazionale per le aree interne per l'accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile di alcune aree interne del Paese. Quel paragrafo del Piano varato dal Ministro Foti alla presenza anche di Uncem un mese fa, è già stato eliminato per il bene del Paese, per la sua coesione alla quale tutti e tutte lavoriamo.

Le polemiche contro il Ministro Foti sono sterili. Uncem lo ha detto qualche giorno fa a Roma, alla presenza del Commissario Guido Castelli, presentando il Rapporto Montagne Italia. No alle polemiche sulle frasi dei piani. Non servono. Come non servono demagogia e ideologie. Ma per stralciarlo davvero quel paragrafo, azzerare quel punto, occorre sciogliere un nodo importante.

Ovvero, quanto investiremo in termini di milioni e miliardi di euro sulle aree interne e montane dal 2026 al 2034, in questa e nella nuova Programmazione comunitaria, andando oltre le 73 più 43 aree interne sperimentali, unendo SNAI a Strategia delle Green Community a Strategia per la Montagna, favorendo gli investimenti pubblici e per le imprese, evitando che le strategie siano solo per il Mezzogiorno, e che le sperequazioni territoriali siano viste solo tra nord e sud del Paese, individuando strumenti per la riorganizzazione istituzionale, la governance e il lavoro insieme dei Comuni, favorendo la managerialità negli Enti locali che condividono funzioni e servizi sulla stessa valle e sull'ambito territoriale ottimale, modificando norme nazionali in particolare su scuole e sanità che permettano di potenziare servizi pubblici decisivi.

Come esiste l'Agenda Urbana, il Ministro Foti e il Vicepresidente della Commissione UE Fitto possono individuare finalmente una Agenda europea e nazionale per la Montagne e per le Aree interne. Solo così evitiamo lo spopolamento. Che, secondo Uncem, non è irreversibile".



Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Luigi Fasciani, Vicepresidente vicario nazionale Uncem. Che dicono basta alle polemiche. Non servono. Sono dannose. I numeri, le cifre sono le uniche risposte a cose malscritte e a polemiche senza destino.



Uncem aggiunge che senza una riorganizzazione seria dei Comuni, definendo chi fa che cosa, lavorando sul NOI e togliendo di mezzo ogni "IO" e ogni campanilismo, non si va lontano. Non bastano le Province. Occorre definire per ogni livello, Regioni comprese, chi fa che cosa, e quali sono i cespiti economici e finanziari, fiscali e tributari per finanziare le funzioni. Vale anche per i Comuni.

Lavorare insieme è l'antidoto all'andare tutti da soli verso un destino complesso. Si rafforzino i meccanismi di cooperazione e lavoro sovracomunale, intercomunale. Si diano alle Province alcune semplici e chiare funzioni, finanziate. Così alle Unioni montane, riconoscendo la specificità delle zone montane, facendo veri ambiti territoriali ottimali in Abruzzo come in tutta Italia. È il momento delle riforme e Uncem ha proposto numerose azioni di lavoro.