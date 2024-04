Nella notte ARPA e vigili del fuoco a Fossano per un'emergenza allo stabilimento Rosso

Questa notte (9 aprile) intorno alle ore 1.20 Arpa Piemonte è stata allertata attraverso il numero unico delle emergenze ambientali (112) per intervenire a Fossano, presso la ditta ROSSO srl, a supporto dei Vigili del Fuoco, a causa di un evento incidentale consistente in una reazione esotermica originata da rifiuti contenuti in un cassone scarrabile.



I rifiuti interessati, solidi-fangosi non pericolosi, per un quantitativo pari a circa 6 tonnellate, contenuti in fusti e cisternette, sono costituiti da residui di adesivi e sigillanti, inchiostri e resine, destinati a impianto di termovalorizzazione all'estero. L'evento incidentale ha comportato il rilascio di fumi biancastri.



Arpa è intervenuta nell'immediatezza dell'evento, questa notte, per IMG 20240409 WA0041caratterizzare gli eventuali impatti sull'ambiente, e nella mattinata odierna, per acquisire tutte le ulteriori informazioni utili. I rifiuti sono tuttora in corso di stabilizzazione da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo. Al momento sono in corso da parte del Laboratorio aziendale, sotto la supervisione di Arpa, le analisi di caratterizzazione degli stessi rifiuti ai fini del loro corretto smaltimento; le acque di spegnimento/raffreddamento sono state contenute nei serbatoi di stoccaggio e inviate a smaltimento.



Sia nella notte che nella mattinata odierna sono state effettuate misure di traccianti ambientali costituiti da composti organici volatili VOC, acido cloridrico HCl e acido solfidrico H2S con analizzatori portatili presso la zona interessata dall'evento e sul perimetro aziendale. I tecnici intervenuti hanno rilevato concentrazioni pari ad un massimo di 0.2 ppm (parti per milione) di HCl, valore di circa un ordine di grandezza inferiore rispetto ai valori di riferimento per la salute umana anche su tempi di esposizione prolungata.

I VOC rilevati sul perimetro aziendale sono risultati prossimi al fondo ambientale. L'acido solfidrico è risultato infine non rilevabile.



La ditta ROSSO srl effettua attività di gestione rifiuti ed al momento è sottoposta a restrizioni circa l'attività di ritiro rifiuti a seguito dei recenti accertamenti di Arpa Piemonte e sta procedendo dunque agli adempimenti prescritti dall'Autorità competente. Sono in corso ulteriori accertamenti di cui si relazionerà nel dettaglio agli organi competenti.