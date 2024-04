Sanità: prorogate dalla Regione le esenzioni ai ticket secondo il reddito

Informiamo i nostri lettori che - stante a quanto comunicato dall'ASL Cn1 - la Regione Piemonte ha prorogato le autocertificazioni degli assistiti relative all’esenzione per reddito E01, E03 e E04 fino al 30 novembre 2024 e, comunque, non oltre il permanere della sussistenza delle condizioni di status e reddito autocertificate.



Gli attestati di esenzione con codice E02 in scadenza il 31 marzo 2024 non sono invece prorogati. I soggetti dovranno recarsi presso la propria Asl per il rinnovo del certificato.