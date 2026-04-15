Direttiva Macchine: SEI IN REGOLA?

In un mondo industriale sempre più automatizzato, la sicurezza non può essere un elemento secondario.

La Direttiva Macchine rappresenta il punto di equilibrio tra produttività e tutela delle persone: un principio che oggi, più che mai, è centrale per qualsiasi impresa che voglia crescere in modo sostenibile

Nel contesto industriale si fa frequentemente riferimento a numerose normative; tuttavia, una in particolare costituisce un autentico pilastro per la sicurezza: la 'Direttiva Macchine'.

L’INTERVISTA

Per capire meglio di cosa si tratta e perché sia vitale per le aziende, abbiamo incontrato l’ingegner Paolo Giordano, titolare della Giobatech, realtà d'eccellenza nella progettazione, formazione e sicurezza con sede a Busca, in via San Francesco d’Assisi n° 3. www.giobatech.it

Ingegnere, partiamo dalle basi: cos'è, in parole semplici, la Direttiva Macchine?

“Immaginatela come la 'Costituzione' per ogni macchina o attrezzatura meccanica. È l’insieme di regole europee che stabilisce i requisiti minimi di salute e sicurezza che un prodotto deve rispettare prima di essere venduto o messo in funzione. L'obiettivo è semplice: garantire un alto livello di protezione per gli operatori e assicurare che le macchine siano sicure durante il loro intero ciclo di vita, dalla progettazione alla dismissione. La conformità a questa direttiva è fondamentale per poter commercializzare macchinari all'interno del mercato europeo”.

Molti imprenditori hanno macchinari acquistati prima del 1996. Sono "fuorilegge"?

“Non esattamente, ma attenzione. Le macchine costruite prima del 21 settembre 1996 non hanno l'obbligo del marchio CE 'di fabbrica', ma devono comunque rispettare l'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Spesso sono ancora performanti ma prive di protezioni moderne. Giobatech interviene proprio qui: analizziamo il 'vecchio' fornendo una relazione firmata e un servizio di revamping per rendere il macchinario sicuro e affidabile quanto un modello nuovo”.

In che modo Giobatech supporta concretamente le aziende in queste fasi?

“Siamo un partner a 360 gradi. Non ci limitiamo alla teoria: seguiamo la ditta in campo. Siamo specializzati in ambito meccanico, elettrico, pneumatico ed oleodinamico. Redigiamo noi gli schemi e i disegni esecutivi necessari. Questo approccio multidisciplinare ci permette di gestire l'intero progetto, garantendo che ogni componente sia perfettamente a norma”.

Cosa rischia chi ignora questi adeguamenti?

“Ignorare tali adeguamenti espone a conseguenze di notevole gravità. Oltre al rischio per l’incolumità delle persone, si configurano rilevanti responsabilità sia in ambito civile che penale. In caso di infortunio, la Valutazione dei Rischi contenuta nel fascicolo tecnico rappresenta il primo documento oggetto di verifica da parte delle autorità giudiziarie: la sua corretta redazione può risultare determinante ai fini dell’esito del procedimento. Affidarsi a professionisti qualificati significa, pertanto, tutelare la continuità e la solidità della propria attività, operando nel rispetto della normativa vigente e con la necessaria serenità”.

PROGETTAZIONE E CONFORMITÀ: UN LAVORO DI TEAM

Il team tecnico Giobatech gestisce tutte le fasi di progettazione, dall'idea iniziale alla realizzazione concreta, assicurando che ogni macchinario sia conforme ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE. Questo include:

Pre-progetto: valutazione preliminare e analisi della fattibilità tecnica.

Stesura del progetto: creazione di disegni meccanici e schemi impiantistici, elettrici, pneumatici e idraulici.

Coordinamento e realizzazione: supervisione dell'intero processo di messa in opera, garantendo la conformità normativa.

Predisposizione del fascicolo tecnico: redazione completa della documentazione necessaria, incluse le valutazioni dei rischi e i manuali operativi.

Collaudo e certificazione: esecuzione di test rigorosi, emissione della certificazione CE e consegna del macchinario conforme.

UN PARTNER DI FIDUCIA

Giobatech è il partner di fiducia per le aziende che devono affrontare il complesso percorso verso la conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. I servizi includono:

Analisi dei Requisiti Normativi: supporto nell’identificare tutte le norme applicabili e a comprendere come queste influenzano il design e la produzione dei macchinari.

Valutazione dei Rischi: analisi dettagliate dei rischi per identificare potenziali pericoli e sviluppare soluzioni sicure ed efficaci.

Predisposizione del Fascicolo Tecnico: supporto per i clienti nella creazione di un fascicolo tecnico completo e conforme, che includa tutta la documentazione necessaria.

Prove e Validazioni: assistenza per l'esecuzione di test e prove necessarie per garantire che i macchinari rispettino tutti i requisiti di sicurezza.

Formazione e Aggiornamento: organizzazione corsi di formazione per il personale tecnico e operativo, sempre aggiornati sulle ultime normative e best practice.

Giobatech si impegna a fornire un supporto continuo e personalizzato, accompagnando i clienti in ogni fase del processo, dalla progettazione alla certificazione finale.

Con Giobatech, le aziende possono essere sicure di rispettare tutte le normative applicabili, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza complessiva dei loro impianti e macchinari.

[Il team Giobatech]

Ti interessa il settore? Vuoi entrare a far parte del nostro team? Giobatech è alla ricerca di nuove figure professionali:

Giobatech è alla ricerca di un perito/ingegnere elettrico per attività legate alla Direttiva Macchine e progettazione elettrica.

Requisiti richiesti:

Diploma di Perito Elettrico oppure Laurea in Ingegneria Elettrica / Elettronica (Triennale o Magistrale), Buona conoscenza di Excel, Conoscenza base della Direttiva Macchine, Utilizzo di software di disegno elettrico

Sede di lavoro: Busca (CN). Contratto: Full Time. Entra a far parte di un team tecnico in crescita e lavora su progetti nel campo della sicurezza e dell’ingegneria applicata.

Per candidarti o ricevere maggiori informazioni: +39 340 8314382 - paolo.giordano@giobatech.it