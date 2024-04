Narzole ospita la presentazione del libro "Generazione Liga" scritto da Emanuela Papini

Domenica 14 aprile alle ore 16, a Narzole, sotto l'ala coperta di palazzo Balocco (dai giardinetti del viale), nell'ambito della rassegna "I libri al centro", ci sarà la presentazione di un bellissimo e interessante libro: "Generazione Liga" scritto da Emanuela Papini.

L'incontro con l'autrice consentirà di fare un affascinante viaggio nella musica di Luciano Ligabue, attraverso il racconto delle vite di alcuni suoi fans.

Si toccherà con mano la forza potente e salvifica della musica e della bellezza, perché questo fa l'arte. Le vite di tutti noi sono impregnate delle note e delle parole che ci accompagnano nei momenti belli e in quelli difficili, parole e note che, spesso, hanno cambiato le nostre vite. I fans di Ligabue in particolare, sono a tutti gli effetti una comunità che, partendo da una passione comune, ha saputo creare rapporti profondi e continui, capaci di vibrare insieme al ritmo e alla melodia di un grande autore, di una grande rockstar in cui si riconoscono.

Domenica, proveremo a vivere le storie racchiuse in "Generazione Liga" e chissà, magari, se qualcuno vorrà, ascoltarne altre.