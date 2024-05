"The Swingle Singers" a "Suoni delle Terre del Monviso"

Sabato 6 luglio, ore 21. La data e l’ora sono di quelle da segnare immediatamente sul calendario e l’appuntamento è di quelli da non perdere per nessuna ragione al mondo. A Saluzzo, nel cortile del Quartiere (ex caserma Mario Musso) arrivano The Swingle Singers, per un concerto che si preannuncia spettacolare. L’appuntamento, dal titolo “Theatreland, West End to Broadway”, è inserito nel cartellone del festival Suoni delle Terre del Monviso.

Uno dei gruppi vocali più ammirati e amati al mondo regalerà a Saluzzo l’unico concerto estivo nell’Italia del Nord. Per lo straordinario gruppo vocale inglese si tratta in realtà di un ritorno nella Capitale del Marchesato… Era il 2008, infatti, quando, per la quarta edizione di Suoni dal Monviso, The Swingle Singers regalarono un pomeriggio senza eguali in via Salita al Castello, con il palco posto all’altezza del pozzo, molte centinaia di persone ad assiepare tutta la via sino a piazza Castello, e la magnifica cartolina dominata dal campanile del Duomo a fare da sfondo.

Gli spettacoli dei The Swingles sono sempre originali e di altissimo livello, li hanno portati ad esibirsi nei Teatri e Festival di tutto il mondo. Vincitori di ben 5 Grammy Awards, ogni anno ricevono prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Grazie al seguito di un pubblico transgenerazionale, alle loro travolgenti esibizioni dal vivo, alle colonne sonore per il cinema e la Tv (è loro la sigla del programma “Quark”, con un’esecuzione divenuta leggendaria dell’aria sulla Quarta corda di J. S. Bach), e ad un'evoluzione musicale sempre costante nella creazione di progetti nuovi e originali, gli Swingles sono un punto di riferimento internazionale sin dalla loro fondazione grazie a Mr. Ward Swingle più di 60 anni fa.

Grazie alle loro abilità vocali, The Swingles passano da un genere musicale all'altro, reinventando jazz, classica, pop, folk e "world music", con un repertorio di arrangiamenti in continua crescita e con l'utilizzo di tecnologie sempre nuove e originali, per uno show che non ha eguali.

I biglietti sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita) a partire dalle ore 14 di mercoledì 15 maggio.

Disponibili i posti a sedere.