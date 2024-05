Il FAI e le passeggiate fotografiche alla scoperta di Cuneo: ecco "FAI uno scatto!"

Per il mese di maggio e giugno, il Gruppo FAI Giovani di Cuneo propone, in collaborazione con “Le mie strade di Cuneo”, una serie di tre passeggiate fotografiche fra le strade del capoluogo per conoscerne meglio storia, architettura e natura, guardandole con occhi nuovi.



Una proposta per tutti coloro che, appassionati di fotografia – a qualsiasi livello - vogliano provare a immortalare angoli e scorci di Cuneo anche con il proprio smartphone, guidati dai consigli degli esperti del noto profilo Instagram dedicato alla città e dalle suggestioni narrate dai giovani volontari FAI impegnati come ciceroni durante le passeggiate.



In ogni itinerario le diverse tappe diverranno occasioni divertenti per trovare l’inquadratura più accattivante e il punto di vista più curioso per raccontare il luogo con un’immagine, scoprendone (o riscoprendone) particolari troppo spesso trascurati.



Le immagini più particolari e suggestive saranno quindi pubblicate sul profilo web “Le mie strade di Cuneo”, in una sorta di contest fotografico che darà modo ai partecipanti di liberare la propria creatività.



Programma:

- 18 maggio: Via Roma, con ritrovo in Piazza Galimberti;

- 1 giugno: Viale Angeli e il Liberty cuneese, con ritrovo al Rondò dei Talenti;

- 8 giugno: Parco Fluviale Gesso e Stura, con accompagnamento di una guida naturalistica - ritrovo da definire.



Per tutte le passeggiate: ritrovo alle ore 15:00 presso il banco FAI; durata percorso 2 ore ca. Prenotazione non obbligatoria sul portale www.faiprenotazioni.fondoambiente.it o al 351.5556443.



Contributo minimo libero suggerito: 5,00 €. (3,00 €. Iscritti FAI) per ogni passeggiata, interamente devoluto al FAI per sostenere le attività di valorizzazione e tutela del patrimonio italiano. Contributo non richiesto per chi si iscriverà al FAI in loco; quota di benvenuto Giovani (18-25 anni): 15,00 €.



Al termine di ogni passeggiata sarà piacevole concludere l’esperienza con un aperitivo presso un locale convenzionato.



Si ringraziano: Delegazione FAI di Cuneo, Le mie strade di Cuneo, e Parco Fluviale Gesso e Stura per la collaborazione e Fondazione CRC per il contributo.