Serralunga, sopralluogo di Luca Robaldo per la messa in sicurezza della provinciale proveniente da Alba

Oggi, venerdì 12 aprile, il presidente della Provincia Luca Robaldo, accompagnato dal consigliere provinciale Massimo Antoniotti e dal geometra Marco Eandi, hanno compiuto un sopralluogo a Serralunga. Motivo dell'incontro la situazione precaria della strada provinciale di entrata in paese proveniente da Alba. Per mettere in sicurezza il versante, attualmente in condizioni alquanto pericolose, è stata discussa la possibilità di attuare quanto prima un accordo di programma tra Provincia, Regione e Comune. Mediante questo accordo si riuscirebbe a mettere in sicurezza da subito l'intero versante per poi procedere successivamente alla costruzione di un ampio parcheggio sottostante con relativo belvedere verso l'arco alpino fronte Monviso.

"L'opera è il progetto più ambizioso che l'Amministrazione comunale di Serralunga d'Alba intende realizzare - ha spiegato il sindaco Sergio Moscone-. L'idea era già in programma, ma le vicende degli ultimi anni, hanno bloccato ogni possibilità. Con l'incontro di oggi si è messo un punto fermo da cui partire".