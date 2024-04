Delegazione di dirigenti di Confartigianato Imprese Cuneo in visita al Parlamento europeo [VIDEO]

Gli scorsi 9 e 10 aprile una delegazione di Dirigenti di Confartigianato Imprese Cuneo, guidata dal Presidente territoriale Luca Crosetto, ha visitato il Parlamento e le istituzioni europee a Bruxelles.

«Da sempre, - commenta Crosetto, anche vicepresidente europeo di SMEUnited, l’associazione dell’artigianato e delle PMI in Europa - il sistema Confartigianato sostiene con forza come l’artigianato e le PMI siano il cuore dell’Europa. Le sfide europee della transizione ambientale e digitale possono concretizzarsi proprio con le aziende artigiane e le piccole e medie imprese. È per questo che è necessario dar loro un quadro normativo adeguato e gli strumenti per realizzare questi obiettivi».

In questo senso la visita, coordinata da Alice Lazioli, Responsabile per gli Affari Europei della Confederazione e dell’Ufficio di Confartigianato a Bruxelles, è stata occasione per fare il punto in vista delle imminenti elezioni del nuovo Parlamento europeo, in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Un appuntamento importante per il futuro dei 23,3 milioni di artigiani, micro, piccole e medie imprese che rappresentano il 99,8% del totale delle aziende europee, generano il 64,4% dei posti di lavoro e creano il 52,4% del valore aggiunto nell’UE.

La delegazione, dopo aver partecipato all’evento di lancio della campagna di SMEunited per le Elezioni UE, ha incontrato Pietro Francesco de Lotto, presidente della Commissione consultiva per le trasformazioni industriali del CESE (Comitato economico e sociale europeo) approfondendo ruoli e compiti di questa Istituzione che rappresenta un fondamentale organo consultivo di rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altri gruppi d’interesse nel contesto comunitario.

In successivi incontri i Dirigenti dell’Associazione cuneese hanno ragionato con Luc Hendrickx, esperto SMEunited nel Gruppo di lavoro EFRAG, sul tema della rendicontazione non finanziaria e di sostenibilità – tema sul quale la territoriale cuneese ha avviato il percorso di formazione e accompagnamento delle imprese ESG4PMI, presentato in alcuni interventi durante la recentemente conclusasi seconda edizione del Forum sulla sostenibilità (organizzato dalla Confartigianato nazionale gli scorsi 10 e 11 aprile a Roma).

In seguiti il gruppo ha incontrato Valentina Guerra, Direttore Affari Sociali di SMEUnited, e Antonella Correra, Policy Officer della Direzione generale Mercato interno della Commissione europea.

Infine, la delegazione cuneese ha avuto modo di interloquire con l’On. Europarlamentare Gianna Gancia, che durante il suo mandato ha sviluppato diverse iniziative in favore di aziende artigiane e PMI, come la recente petizione “Pane al Pane” sull’adozione di una definizione e descrizione ufficiale da parte dell’UE del “pane” a tutela di panificatori artigiani e consumatori (Petizione europea n. 0791/2023).

