Strumenti e nuovi modelli di business per investire e innovare in un periodo di incertezza economica

In un periodo storico caratterizzato da grandi cambiamenti economici, ma anche politici e sociali, per le imprese, specie quelle medio-piccole e artigiane, risulta fondamentale dotarsi degli strumenti giusti per approcciarsi in modo consapevole e preparato all’amministrazione d’impresa e relazionarsi con gli istituti bancari nelle varie fasi dell’accesso al credito.

Questo le tematiche che verranno trattate il prossimo 8 febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni “Luigi Audino” (via XX Settembre 52 – Bene Vagienna) nell’incontro organizzato da Confartigianato Cuneo e Bene Banca con lo scopo di illustrare agli imprenditori come “investire e innovare in un periodo di incertezza economica”.

Ai saluti istituzionali del Direttore di Bene Banca Simone Barra, seguiranno gli interventi del Direttore di Confartigianato Joseph Meineri, del Responsabile dell’Area Crediti di Bene Banca Roberta Demarchi e del Responsabile dell’Area Produttività e Strategia di Confartigianato Claudio Serra, che delineeranno contesto di riferimento e metodologie di lavoro che le aziende devono adottare per pianificare nel breve, medio e lungo periodo la propria gestione d’impresa. Durante i lavori saranno anche presentati gli strumenti che l’istituto benese mette a disposizione delle imprese del territorio.





Per iscrizioni: https://cuneo.confartigianato.it/?p=39706