La Zona di Saluzzo di Confartigianato Cuneo ha celebrato la “Fedeltà Associativa”

“In un’era dominata dall’intelligenza artificiale, dove macchine e algoritmi sembrano prendere il sopravvento sulla sapienza umana, Confartigianato sottolinea la centralità dell’intelligenza artigiana per valorizzare il genio creativo e la manualità che nessuna macchina potrà mai sostituire”.

Queste le conclusioni del presidente territoriale di Confartigianato Cuneo Luca Crosetto al termine del convegno “Intelligenza Artificiale vs. Intelligenza Artigiana” organizzato lo scorso 17 marzo presso il Centro congressi “Monastero della Stella” a Saluzzo.

L’incontro ha aperto la tradizionale Cerimonia di Consegna dei Riconoscimenti della Fedeltà Associativa della Zona, appuntamento ideato dall’Associazione per sottolineare il ruolo dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’organizzazione di categoria da parte del mondo produttivo, nell’ambito del quale la Presidente della Zona di Saluzzo Daniela Minetti, insieme al suo Consiglio direttivo, ha omaggiato una serie imprenditori associati alla Confartigianato Cuneo da oltre 35, 50, 60 e 70 anni.

Vivace il dibattito, moderato dal direttore di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri, che ha visto dialogare e riflettere insieme, Federico Cabitza, docente di interazione uomo-macchina e uomo-AI, e Andrea Rossetti, docente di filosofia del diritto e informatica giuridica, entrambi professori presso l'Università di Milano-Bicocca.

“Si può parlare di creatività riferendosi a quanto prodotto dai sistemi generativi? E, in termini giuridici, a chi va attribuita la proprietà intellettuale di queste opere? E poi ancora: quali sono gli – attuali – limiti tecnici di questi strumenti e quali le responsabilità di chi fornisce e usa queste applicazioni?” – a queste e altre domande, coniugando tecnica e filosofia, si è cercato di dare delle risposte, con particolare riferimento al settore artigianato.

Secondo l’Ufficio studi di Confartigianato l’intelligenza artificiale può trasformarsi da rischio in opportunità: un’arma che le piccole imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività. In particolare, il 6,9% delle nostre Pmi utilizza robot, superando il 4,6% della media europea e doppiando il 3,5% della Germania. Inoltre, il 5,3% delle Pmi usa sistemi di intelligenza artificiale e il 13% prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’IA.

Sempre secondo un rapporto di Confartigianato che analizza il grado di esposizione all’IA del nostro mercato del lavoro, sarebbero 8,4 milioni i lavoratori italiani a rischio per effetto della diffusione dell’intelligenza artificiale. In pratica, il 36,2% del totale degli occupati subirà l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione.

«Occorre – conclude Crosetto – conoscere e prepararsi a questa nuova transizione. Ben venga l’intelligenza artificiale come nuovo strumento per gli imprenditori, ma non bisogna dimenticare che l’intelligenza artigiana è l’antidoto alla standardizzazione: è la capacità di toccare con mano la materia e trasformarla in un oggetto che ha un’anima, una storia, un’identità. L’intelligenza artificiale può analizzare dati e produrre risultati con una velocità impensabile, ma è l’intelligenza artigiana che immette nei prodotti e nei servizi quei valori di autenticità e di eccellenza che sono il cuore del made in Italy».

Elenco Riconoscimenti alla Fedeltà Associativa

35 anni di Fedeltà

Borello Francesco – Falegnameria e Mobilieri – Verzuolo

C.R. di Colapinto Leonardo & Rivoira Valter s.n.c. - oltre 35 anni – Autocarrozzeria – Saluzzo

Cottura Pierangelo & c. SNC – Escavazione Pietre – Barge

Carrozzeria Spielberg di Barra Mauro & C. S.N.C. – Autocarrozzeria – Saluzzo

Chiabrando & Barbero di Veledi Andi & C. Snc – Termoidraulici – Verzuolo

Devalle Pietro pasta fresca di Devalle Pietro & c SNC – Produzione Pasta Alimentari – Saluzzo

Genero Elio – Impresa Edile – Bagnolo Piemonte

Madala Armando Stefano Andrea – Meccatronica e Autoriparazione – Verzuolo

Trasporto Latte di Mellano Mario & C. s.n.c. - Trasporto Merci – Saluzzo

Oltre 40 anni

Elettrotec s.n.c. di Chiabrando Pier Felice & C. – Impiantisti Elettrici e Idraulici – Saluzzo

Oltre 50 anni

Autoriparazioni di Banchio Guglielmo & C. s.n.c. – Autoriparazioni – Saluzzo

Vetraria Boglio di Boglio Graziella – Lavorazione artistica del vetro – Saluzzo

Oltre 60 anni

Fratelli Dellerba s.n.c. – Impresa Edile – Saluzzo

Tipografia Edelweiss di Palmero Roberto – Tipografia – Saluzzo

Oltre 70 anni

Tappezzerie Druetta s.r.l. – Laboratorio di Tappezzeria – Moretta