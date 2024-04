Volley A2M. Cuneo rialza la testa: 3-0 su Pineto in gara-1 degli Ottavi di Coppa Italia

Cuneo fa suo il primo atto degli ottavi di Finale di Coppa Italia con Pineto ottenendo un rotondo 3-0 (25-16/25-23/25-22). Non era cosa scontata dopo la tremenda batosta psicologica subita dai ragazzi di Battocchio con la prematura eliminazione dai playoff per mano di Porto Viro.

È stata una settimana difficile in casa Cuneo, dove si è lavorato più sulla parte mentale che su quella fisica: la squadra ha reagito entrando in campo con determinazione, anche se qualche scoria nella mente dei biancoblu è senza dubbio rimasta: il parziale di 7-0 subito nel corso del secondo set (da 12-6 a 12-13) la dice lunga su come certi contraccolpi restano difficili da superare.

La nota più bella della giornata è stata vedere la curva dei Blu Brothers presente sugli spalti in buon numero. Che non ha minimamente contestato i ragazzi al loro ingresso in campo, sostenendoli invece con determinazione per l'intero arco della partita.

Per quanto riguarda le scelte del tecnico, Battocchio ha preferito affidarsi al belga Marin Dukic in posto 4 a far coppia con capitan Botto lasciando in panchina il greco Andreopoulos. Dukic ha risposto bene, anche se ancora una volta il nervo della squadra sono apparsi il regista Daniele Sottile ed il centrale Marco Volpato, con "Fox" che ha letteralmente messo il marchio all'incontro con il suo 89% di positività in attacco (8 punti su 9 palle) ed un ace.

Sabato sera alle 20 gara-2 in Abruzzo: in caso di vittoria Cuneo approderà ai Quarti dove ritroverà Porto Viro, altrimenti si andrà alla "bella" prevista per domenica 28 aprile ancora al palasport di San Rocco

IL MATCH

Cuneo va subito sul 3-1, attacco di Volpato e con il mani e fuori di Jensen incrementa il vantaggio (4-1): poi arrivano un ace di Codarin ed il fallo in palleggio di Paris che costringono coach Douglas al time out sul punteggio di 6-1 per i padroni di casa. L'Abba dimezza lo svantaggio (6-3) per il fallo di Jensen, poi si porta a -2 (7-5) con un muro di Santangelo su Dukic. Il belga si riscatta mettendo a segno due aces, mentre Basso schiaccia in rete un attacco e Cuneo scappa di nuovo 11-5, poi 18-11 con la battuta vincente di Jensen e 22-14 con la palla messa sull'asticella da Loglisci. Vantaggio che la squadra di Battocchio mantiene fino al 25-16 finale che arriva sull'ace di Codarin.

I numeri dicono che Cuneo attacca con il 58% di positività contro il 42% degli avversari, che murando meglio (4-1), ma non ottengono punti dal servizio, 3 aces diretti per la Puliservice. Gran primo set per l'opposto cuneese Jensen, 86% di positività con 6 palle a terra su 7 attacchi, ma soprattutto di Marco Volpato che fa 3 su 3 (100%). Poco incisivo l'ingresso di Dukic (29%, 2 punti su 7 attacchi), sostituito nel finale da Gottardo.

Ancora partenza a razzo dei piemontesi, 2-0 ace di Volpato, 4-1 sul muro messo a segno da Jensen che segna a referto anche l'ace dell'8-4. Il +5 (9-4) arriva sull'errore in attacco di Pancioccco e sull'11-5 (errore di Santangelo) Douglas interrompe il gioco. Cuneo si blocca sul 12-6: per Pineto arriva un parziale di 7-0. Due punti in attacco di Santangelo e Panciocco, un ace di Basso seguito dall'errore di Botto e gli abruzzesi tornano sotto, poi ancora un muro di Santangelo su Jensen, l'attacco di Basso, un altro errore di Botto ed il mani e fuori dell'opposto pinetese che portano l'Abba addirittura avanti di un punto sul 12-13. Battocchio cambia Jensen con Bristot, ma dopo qualche scambio il danese torna in campo e firma i due aces che ridanno il break alla Puliservice sul 19-17. Pineto però non molla e con il mani e fuori del solito Panciocco prima torna in parità sul 20-20, poi mette la freccia con Santangelo che firma il 21-22: time out per Battocchio. Cuneo soffre, ma stringe i denti e ribalta la situazione con Botto al servizio che propizia il punto di prima intenzione masso giù da Jensen (24-23), mentre Panciocco attacca in rete la palla del 2-0 piemontese (25-23).

Decisamente meno buona la prova in attacco in questo secondo set per i cuneesi che calano in efficienza (da 58% a 41%), mentre Pineto cresce dal 42% del primo set al 46% con Panciocco che attacca il maggior numero di palle (50%, 5 su 10) insieme con Santangelo (6 su 12). Abruzzesi ancora meglio a muro (4-2)

Il terzo set parte più equilibrato, con Pineto che trova il suo primo break dell'incontro (7-9) grazie all'ace di Di Silvestro, ma dall'altra parte della rete dai 9 metri risponde Botto e Jensen attacca la palla del 9-9. Squadre a stretto contatto di gomito nella parte centrale del set che si sblocca momentaneamente con l'ace di Jensen che costringe Douglas a chiamare time out sul 20-18 per Cuneo, ma nell'azione successiva l'arbitro fischia un discutibile fallo di doppia a Volpato che riporta le squadre in parità sul 20-20. La squadra di battocchio ritrova il break (23-21) per un fallo di 4 tocchi commesso da Pineto (errore di Di Silvestro): il set ball è per mano di Botto (24-22) e Jensen schiaccia il diagonale del 3-0 sul 25-22.