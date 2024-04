Trionfo di gusto e sapori alla Fiera di Primavera di Scarnafigi con Bra, Raschera e Toma piemontese

Si preannunciava un successo e così è stato. I Consorzi di Bra, Raschera e Toma Piemontese confermano di saper tenere fede alle migliori tradizioni e la loro partecipazione alla Fiera di Primavera di Scarnafigi ne è stata un’ulteriore dimostrazione. Domenica 14 aprile, in piazza Vittorio Emanuele, 24 bambini nati nel 2023 a Ruffia e Scarnafigi sono stati premiati con una forma dei prestigiosi formaggi simbolo del Cuneese, suggellando così un legame sempre più solido tra queste tre Dop e il territorio.



“Omaggiare i rappresentanti del nostro futuro con le nostre eccellenze casearie – ha commentato Franco Biraghi, presidente dei Consorzi Bra, Raschera e Toma Piemontese – rappresenta da sempre, per noi, un momento irrinunciabile. Sarà anche grazie a loro se il nostro meraviglioso territorio, così ricco di materie prime uniche, potrà continuare a essere un punto di riferimento nel mondo dell’agroalimentare”.



La premiazione dei bambini è stata preceduta da uno show cooking d’eccezione con gli chef dell’Associazione Cuochi di Torino che hanno preparato per i presenti nuove e appetitose ricette con ingredienti base le tre celebri Dop casearie della Granda. I piatti sono stati impreziositi con l’impiego di Bra, Raschera e Toma Piemontese, per un mix di gusti che ha esaltato i palati dei tanti presenti che hanno preso d’assalto il tavolo degli assaggi. “A Pranzo col Gnocco” è stato, poi, un momento emblematico dell’ecletticità di Bra, Raschera e Toma Piemontese. Il Palatenda coperto di piazza Don Dao ha ospitato, infatti, un lauto menù a base di prodotti del territorio in cui hanno trionfato gli amati formaggi. Il folto numero di visitatori che, come ogni anno, ha affollato le vie di Scarnafigi ha avuto poi modo di assaggiare e acquistare le tre Dop all’interno della mostra mercato dedicata ai prodotti caseari e ad altre eccellenze enogastronomiche locali.



“Bra, Raschera e Toma Piemontese sono l’esempio concreto di come versatilità e genuinità possano declinarsi in qualsiasi ricetta e quelle raccontate domenica 14 sono un inno alla tradizione gastronomica italiana – ha aggiunto Biraghi - . Il fatto che siano state scelte queste Dop per impreziosire simili piatti dà un ulteriore valore aggiunto alle nostre tre perle casearie che da sempre ci rendono orgogliosi. Ringrazio la città di Scarnafigi, il sindaco e la Pro loco, per averci ospitato anche quest’anno. È un onore per noi poter ribadire nuovamente il profondo attaccamento che ci lega ai luoghi in cui diamo vita a questi grandi formaggi. Inoltre, siamo davvero orgogliosi di aver ospitato gli chef dell’Associazione Cuochi di Torino”.



I bambini premiati

SCARNAFIGI – Mattia Alberto, Nicolò Bernardi, Michele Cavigliasso, Alex Bruno Contartese, Ettore Devalle, Matilde Dovetta, Victoria Fea, Margherita Gaveglio, Sofia Ghigo, Emily Ghirardi, Gabriele Giusiano, Paolo Hila, Agnese Lovera, Nicolas Mhilli, Ludovico Mrizi, Aimar Mulaj, Edoardo Parola, Adamo Pautassi, Nassim Rahmati, Jonathan Rroku, Joele Stakaj, Beatrice Viotto



RUFFIA – Arianna Giletta, Nicolò Giletta