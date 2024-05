Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo continua la rassegna “Migranti climatici: l’impatto della crisi climatica sulle migrazioni”

Venerdì 3 maggio dalle ore 20.45, presso la Casa del Quartiere Donatello (Via Augusto Rostagni 23L, Cuneo), si terrà il secondo appuntamento della rassegna, con il titolo “Migranti climatici: l’impatto della crisi climatica sulle migrazioni”.

Ospiti della serata saranno Elisa Palazzi, ricercatrice e docente di Fisica del clima all’Università di Torino, ed Elisa Elia, avvocata esperta di diritto dell’immigrazione.

L’incontro vuole essere un’occasione per riflettere sul complesso rapporto tra cambiamenti climatici e migrazioni, con una particolare attenzione alla condizione di vulnerabilità giuridica che colpisce la figura dei “migranti ambientali”.

In un mondo diviso, caratterizzato da una distribuzione ineguale del potere e delle risorse, persistono forme di dominazione politicoeconomica che contribuiscono a ridurre la capacità di resilienza e di adattamento dei paesi più poveri, i più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

L’intensificarsi di eventi estremi, unito a siccità, insicurezza alimentare e conflitti, genera effetti sempre più impattanti sugli insediamenti umani, costringendo milioni di persone ad abbandonare la propria casa.

In questo contesto di emergenza crescente non esiste tuttora una definizione giuridica universalmente riconosciuta che garantisca una forma di protezione a chi è costretto a migrare a causa dei mutamenti ambientali.

L’intento della rassegna di quest’anno è quello di porre al centro del dibattito l’interdipendenza fra colonialismo e altri sistemi di potere, per questo si è scelto di adottare una prospettiva intersezionale per indagare un fenomeno dal carattere multidimensionale. Parlare di migrazioni climatiche presuppone, infatti, di parlare di economia, di politica, di società, di cultura, di ambiente e di come ciascuna di queste dimensioni si intrecci con le altre.

In questo secondo appuntamento il dibattito sarà affiancato da nuove forme artistiche che possano aiutare a stimolare la riflessione sulle tematiche affrontate. In particolare, dopo l’intervento delle relatrici, ci sarà una performance di live painting di Marianna Bruno – illustratrice diplomata alla Libera Accademia d’Arte Novalia e autrice freelance i cui libri sono stati pubblicati da case editrici italiane ed estere – con l’accompagnamento musicale di Daniele Danzi, diplomato presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino, che vanta diverse collaborazioni con orchestre nazionali, ensemble di musica contemporanea e con artisti su molteplici ambiti musicali.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Emmaus Cuneo, Comitato Vivere la Costituzione e Birrificio Agricolo Kauss.

L’ingresso è a offerta libera.