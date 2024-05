Al Toselli di Cuneo lo spettacolo realizzato da bimbi e ragazzi "Costituzionalmente sani"

Mercoledì 8 e Giovedì 9 maggio alle ore 20,45 al Teatro Toselli di Cuneo va in scena "COSTITUZIONALMENTE SANI", spettacolo realizzato dai bambini e dai ragazzi del Laboratorio di Officina Residenza teatrale per le nuove generazioni e dagli allievi dei corsi Propedeutici e di Didattica della Musica del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo.

In questo percorso per il decimo anno consecutivo Officina Residenza teatrale per le nuove generazioni e Il Conservatorio G.F. Ghedini hanno collaborato con l’obiettivo di creare occasioni per sperimentare commistioni tra i linguaggi espressivi della Musica e del Teatro.

In scena insieme, quindi, allievi musicisti e allievi del laboratorio teatrale di Officina per creare emozioni e suggestioni per lo spettacolo finale.

Il laboratorio teatrale quest’anno è stato un viaggio alla scoperta della nostra Carta costituzionale. A 75 anni dalla sua nascita, appena trascorsi, si è provato, attraverso il teatro, a fare grandi ragionamenti, si è riflettuto sulla vita quotidiana, privata e civile, sui diritti e sui doveri, su parole fondamentali come libertà e giustizia, lavoro… E si è scoperto che non esiste solo la nostra Costituzione ma che ogni Paese ha la sua Carta, per garantire pace e convivenza tra i popoli.

Un lavoro costruito incontro dopo incontro, sulla base delle parole e delle azioni dei partecipanti al laboratorio, stimolati a mettersi in gioco e a dire la propria opinione su parole così grandi da sembrare inaffrontabili.

Un tema impegnativo ma avvincente, giocato e agito sul filo della leggerezza, che ha portato bambini e ragazzi a fare piccoli e grandi pensieri, a far nascere dubbi e porsi domande importanti.

Le musiche che accompagnano lo spettacolo sono di J.B.Lully, Nino Rota, G.Gaber, J.Haydn, M.Ravel. Siete curiosi?Siete tutti invitati, vi aspettiamo!

Per tutti INGRESSO LIBERO, FINO AD ESAURIMENTO POSTI.