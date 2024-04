Al cospetto del Monviso l'eccezionale volo in mongolfiera del campione John Aimo [FOTO]

Sabato 13 aprile il campione di volo in mongolfiera John Aimo coadiuvato dall’equipaggio di recupero composto da Salvatore Forgione e Orlando Rosellino ha compiuto un nuovo “miracolo” di volo con la mongolfiera accompagnando in una esperienza unica l'esperto di agricoltura digitale e sostenibile Ivano Valmori, uno dei relatori del partecipato talk su meteo, eventi estremi, agricoltura in un clima che cambia.

Ci racconta Aimo: “Grazie ai precisi dati della stazione meteorologica installata presso il Parco Museo dell’Ingenio dal Comune di Busca (https://comune.busca.cn.it/index.php?module=site&method=meteo) e all’assistenza dei volontari di Datameteo Educational ho potuto gestire un volo al cospetto del Monviso, unico ed emozionante, facendo in pratica una traiettoria a 360° a varie quote per sfruttare le brezze favorevoli a decollare e atterrare nello stesso esatto punto di decollo. Solo in provincia di Cuneo, in ragione del suo particolare microclima, questo è possibile", spiega John.

Aggiunge Ivano Valmori, tra i fortunati passeggeri del volo: “Una emozione unica, in un’ora indimenticabile un attimo al cospetto del Monviso, un momento ad ammirare le bellezze della collina, della pianura e della città di Busca, grazie alla tecnica, alla maestria e alle dotazioni meteorologiche di cui la città si è dotata per monitorare il clima”.

"Ringrazio Datameteo Educational, che organizza la giornata della meteorologia, per avermi fatto provare l'emozione di correre con il vento, esperienza che consiglio vivamente", aggiunge Valmori.

Prossimi appuntamenti coi voli a cospetto del Monviso il 26 maggio e 8 giugno. Per informazioni: https://www.giornatameteo.com.