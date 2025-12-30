Un anno intenso, tra solidarietà e sorrisi, per l'associazione vigili del fuoco di Cuneo

E’ tempo di tirare le somme dell’anno 2025 per l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cuneo.

Nel corso dell’anno appena trascorso, in tutta la provincia, la sezione di Cuneo dell’ANVVF con l’attività di “Scuola Sicura” ha coinvolto nel progetto 1200 bambini e ragazzi di 25 Istituti Comprensivi e Associazioni che seguono persone con disabilità parlando dei rischi naturali, di quelli presenti nell’ambiente domestico e scolastico, coinvolgendo anche l’aspetto comportamentale e avvicinando i ragazzi alle realtà della Prevenzione, della Sicurezza e della Protezione Civile.

Lo scopo del progetto non è solo quello di fornire utili informazioni su cosa fare o non fare durante un’emergenza, ma anche sensibilizzare i ragazzi a comportamenti che siano improntati alla solidarietà, alla collaborazione ed all’autocontrollo.

Il progetto viene proposto anche nelle scuole secondarie di secondo grado con particolare attenzione a quelli che frequentano l’ultimo anno e prossimi a entrare nel mondo del lavoro.

Per i bimbi più piccoli, (e non solo per loro), l’ANVVF si impegna con l’attività di “Pompieropoli”, che consiste in un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai Vigili del Fuoco in caso di emergenza, ha l’obiettivo, attraverso un percorso ludico didattico a misura di bambino, di insegnare cos’è il rischio attraverso il gioco.

Quest’anno sono stati 15 gli eventi richiesti da Comuni, Pro Loco e associazioni in occasione di festività patronali, fiere ed estate ragazzi ecc. in tutta la provincia, dando il sorriso ad oltre 800 bambini.

Doveroso sottolineare l’impegno sociale dell’Associazione che nel corso dell’anno ha collaborato ad eventi importanti, come quello tenuto presso la “Sala San Giovanni” a Cuneo, dove l’ ANVVF di Cuneo si è resa disponibile per una vigilanza antincendio gratuita in occasione di un concerto per raccolta fondi per l’associazione “ABC” Associazione Bambini Celebrolesi, oppure ad Entracque, dove è stata organizzata una Pompieropoli nell’ambito dell’evento ludico sportivo proposto dall’associazione “ALOBA Sport Entracque” per una raccolta fondi a favore della LILT “Lega Italiana contro i Tumori” ed ancora a Novello, dove l'associazione si è resa disponibile per garantire la vigilanza antincendio gratuita in occasione di “INSIEME PER I BIMBI DI GAZA” un evento speciale per sostenere l’impegno umanitario a Gaza.

Con il progetto “La storia dei Vigili del Fuoco del Piemonte” l’Associazione ambisce a contribuire alla tutela e valorizzazione della storia e della cultura dei Vigili del Fuoco e delle sedi del nostro territorio a beneficio, tra l’altro, dell’intero Corpo Nazionale.

L’avvenuta realizzazione della piattaforma web ”Archivio Storico Diffuso dei Vigili del Fuoco”, realizzato congiuntamente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco https://archiviostorico-sito.ximplia.it/ consente, già da ora, di archiviare e “tutelare” il ricco patrimonio conservato nelle sedi e Comandi Vigili del Fuoco con libera e facile divulgazione all’esterno.

Sul sito sono infatti già presenti moltissime schede suddivise per categoria (Beni Artistici, Documentali, Editoriali, Automezzi, Attrezzature, etc.) contenenti: atti, documenti, fotografie, filmati, etc. create dalle Sezioni ANVVF, colleghi VVF o persone esterne al Corpo ma appassionate della storia dei Vigili del Fuoco.

Per prendere contatti con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Cuneo per i progetti di Scuola sicura e Pompieropoli, le richieste possono essere inviate tramite E-Mail dell’Associazione all’indirizzo cuneo@anvvf.it.

L’ANVVF nata nel 1994 e riconosciuta con D.Leg N° 139/2006 art. 33, è presente in tutto il territorio nazionale con numerose sezioni provinciali.

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi: nel settore della formazione, divulgando la cultura della prevenzione e sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, nelle scuole, nei centri di aggregazione sociale e negli Enti Pubblici e Privati; nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore di persone svantaggiate, anche in concorso con altre Associazioni.

Le attività vengono svolte avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di collaboratori esterni che abbracciano la filosofia dell’associazione.