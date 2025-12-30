 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 30 dicembre 2025, 12:49

Il calciatore McKennie e il rapper Bresh a cena al White di Limone Piemonte

Foto di rito con i fan, che li hanno attesi fuori dal ristorante

Il calciatore McKennie e il rapper Bresh a cena al White di Limone Piemonte

Pur essendo in un paese di montagna, hanno cenato a base di pesce, da quello crudo come antipasto ai tagliolini all'aragosta.

Il centrocampista statunitense della Juventus, Weston Earl McKennie, e il rapper Bresh, sono stati a cena al White Restaurant & Lounge Bar di Limone Piemonte, un locale di tendenza che offre piatti gourmet, sushi, tapas e cocktail, inclusi ottimi piatti di pesce.

Ad attendere il calciatore alcuni ragazzini, con i quali McKennie si è intrattenuto, tra foto e chiacchiere. 

Apprezzata anche la presenza di Bresh, che ha fatto tappa al White dopo il dj set del 28 dicembre per l'evento "The Real Après-Ski" al Vetta Club di Limone. 

redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium