Il calciatore McKennie e il rapper Bresh a cena al White di Limone Piemonte

Pur essendo in un paese di montagna, hanno cenato a base di pesce, da quello crudo come antipasto ai tagliolini all'aragosta.

Il centrocampista statunitense della Juventus, Weston Earl McKennie, e il rapper Bresh, sono stati a cena al White Restaurant & Lounge Bar di Limone Piemonte, un locale di tendenza che offre piatti gourmet, sushi, tapas e cocktail, inclusi ottimi piatti di pesce.

Ad attendere il calciatore alcuni ragazzini, con i quali McKennie si è intrattenuto, tra foto e chiacchiere.

Apprezzata anche la presenza di Bresh, che ha fatto tappa al White dopo il dj set del 28 dicembre per l'evento "The Real Après-Ski" al Vetta Club di Limone.