A Saluzzo il convegno aperto su attualità e prospettive della Chirurgia

Martedi 23 aprile, alle ore 18 presso il Monastero della Stella a Saluzzo (Centro Congressi di piazza Trinità 4), gentilmente concesso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo, si terrà il convegno “La Chirurgia a Saluzzo. Attualità e prospettive” organizzato dall’Asl CN1.



Il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra ringrazia la Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo per la generosa ospitalità e sottolinea l’importanza dell’attività di chirurgia multispecialistica di Saluzzo, di cui è previsto un ulteriore sviluppo sempre nell’ottica della crescita di quello che ormai può definirsi hub territoriale, inserito in un contesto di una Sanità moderna.



All’evento interverranno anche il direttore del dipartimento Chirurgico Toni Pazzaia e della Chirurgia Generale di Savigliano-Saluzzo Luca Petruzzelli.



Dopo una prolusione del prof. Giuseppe Costa, che si soffermerà sul tema della salute nell’area del distretto di Saluzzo, e una breve videoproiezione di presentazione della day surgery sono previsti gli interventi di Cristina Ischiotti coordinatrice della chirurgia multispecialistica, Flavio Lisa responsabile della struttura semplice Day Surgery, con approfondimenti delle singole attività di chirurgia proctologica (Ivan Lanati), flebologica (Piercarlo Sciandra), senologica (Ginevra Lamanna) e di endoscopia digestiva (Paolo Viazzi).



Al termine è previsto uno spazio per interventi e domande da parte del pubblico. Seguirà aperitivo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio. E’ consigliato prenotare 0171.450280 (ore ufficio) o mail ufficio.stampa@aslcn1.it.