L’azienda “Ramero Aldo Costruzioni”, con sede a Cuneo in via Gauteri 32 (Spinetta), ricerca per ampliamento organico un tecnico di cantiere.

Sono ammesse figure tecniche con preferenza per il diploma di geometra.

L’attività giornaliera verrà svolta nella provincia di Cuneo.

Si offre contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.

Inviare la propria candidatura a info@ramerosrl.it

Telefono 339-3307152