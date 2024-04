Come comprare il token DICE

Mega Dice, il cripto casino accessibile via Telegram, ha recentemente lanciato la presale del suo token nativo DICE.

Il token DICE consentirà ai giocatori della piattaforma di accedere a diversi vantaggi interessanti. I titolari del token possono mettere i DICE in stake e ricevere ricompense giornaliere basate sulle performance generali del cripto casino.

Sarà possibile avere accesso ad edizioni limitate di NFT che si potranno vendere sul mercato o tenere per poter ottenere ulteriori benefici esclusivi. Tramite un programma di referral, i titolari di DICE potranno ottenere il 25% delle ricompense condivise. Inoltre i primi investitori della presale riceveranno un bonus in token DICE.

Questi incentivi hanno attirato l’interesse dei giocatori di Mega Dice, portando l-a presale di DICE ha raccogliere circa 500.000 dollari, con più di 7 milioni di DICE comprati dai trader e dagli utenti della piattaforma di gambling online Mega Dice.

Al momento è possibile comprare DICE a un valore di 0,069 dollari. I trader alle prime armi interessati a comprare il token, possono farlo seguendo i passaggi riportati nella nostra pratica guida.

Ottenere un wallet digitale

Inizialmente, il token DICE era disponibile solo sulla blockchain di Solana, ma in seguito è stato portato anche su Ethereum e BNB. Per comprarlo con Solana è necessario usare un wallet come Phantom, Trust, Solflare e Coinbase Wallet.

Per acquistare DICE con ETH e BNB si dovrà utilizzare Metamask oppure Coinbase Wallet. In alternativa, per comprare il token con SOL è possibile inviare la quantità di criptovalute all’indirizzo presente sul sito ufficiale: BQtF7wp29e9KDu7MHqvcdMjtUpZXABtqkRsbgnDpygi1.

Tutti i wallet si possono scaricare gratuitamente e utilizzare come estensione del browser desktop, oppure installare come app sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Ricordiamo che i wallet digitali sono spesso soggetti ad attacchi da parte di hacker, quindi sconsigliamo di salvare la password impostata sul PC o sui dispositivi.

Comprare le criptovalute su un exchange

Per comprare il token DICE occorre avere le criptovalute necessarie per lo scambio nel proprio wallet digitale. SOL, ETH e BNB si possono acquistare su un exchange di criptovalute come Binance o su un DEX (exchange decentralizzato) come Uniswap.

Dopo aver essersi registrati sull’exchange preferito, si dovrà collegare il proprio wallet e scegliere la criptovaluta da comprare, inserendo l’importo desiderato per poi confermare il pagamento tramite carta di credito, bonifico, PayPal o altri metodi digitali.

Collegare il wallet al sito di DICE e comprare il token

Con le criptovalute nel proprio wallet, il passo successivo è recarsi sul sito ufficiale di DICE e scegliere SOL, ETH o BNB, inserire l’importo per lo scambio e selezionare Connect Wallet. Dalla finestra di pop-up sarà possibile scegliere il proprio wallet.

Fatto questo, non resterà altro da fare che confermare l’acquisto.

I token DICE acquistati si potranno ritirare solo al termine della presale, collegando nuovamente il wallet al sito ufficiale.

I vantaggi di Mega Dice

Mega Dice è un cripto casino che consente ai giocatori di accedere tramite Telegram o sito web, senza alcuna verifica KYC (Know Your Customer). Pertanto, sarà possibile registrarsi sul sito semplicemente fornendo una e-mail e una password.

Il cripto casino permette di effettuare depositi in diverse criptovalute e offre un bonus di benvenuto del 200% con 50 free spins sulla migliore slot machine per ogni nuovo deposito.

Su Mega Dice è possibile trovare una vasta gamma di giochi tra cui slot machine, giochi crash e live casino, oltre a una sezione dedicata alle scommesse su sport e-sport con diverse tipologie di quote selezionabili.

Oltre ai vantaggi del token DICE, gli utenti potranno approfittare di diverse promozioni del cripto casino per ottenere ulteriori ricompense.

Non manca un Programma Fedeltà diviso per livelli, creato per premiare i giocatori a lungo termine con bonus e giri gratis.

