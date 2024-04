Fantino Pulizie: eccellenza e professionalità al servizio del tuo business

Nel tessuto imprenditoriale cuneese, emergono realtà che si distinguono per la loro dedizione, professionalità e attenzione al cliente. Tra queste segnaliamo l'azienda di Borgo San Dalmazzo Fantino Pulizie di Katia Manassero, un punto di riferimento nel settore dei servizi di pulizia civili e industriali.

Fondata con una visione chiara e un impegno totale alla qualità, Fantino Pulizie è cresciuta costantemente nel corso degli anni. Grazie all’intraprendenza e alla determinazione di Katia Manassero, l'azienda ha saputo adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, mantenendo sempre al centro l'eccellenza del servizio offerto.

Fantino Pulizie offre una vasta gamma di servizi di pulizia, sia per ambienti domestici che commerciali. Dall'igiene degli spazi abitativi alla cura degli uffici e degli ambienti industriali, l'azienda si impegna a garantire la massima pulizia e igiene in ogni contesto.

Katia Manassero, titolare dell’impresa ci conferma che “… il team di Fantino Pulizie è composto da persone qualificate e competenti, dotate di una profonda conoscenza delle migliori pratiche nel settore della pulizia. Grazie a una formazione costante e all'utilizzo di attrezzature all'avanguardia, assicuriamo risultati in linea con le aspettative dei nostri clienti”. Prosegue “… la nostra azienda artigiana è in possesso della certificazione per la sicurezza ISO 45001:2018 per i servizi di pulizie di ambienti civili ed industriali e il certificato di qualità ISO 9001:2015 per i servizi di pulizie civili ed industriali”.

Consapevole dell'importanza della sostenibilità ambientale, Fantino Pulizie adotta un approccio ecologico nei suoi servizi. Utilizza prodotti e metodi eco-compatibili, si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, contribuendo così alla tutela del pianeta.

I prodotti per la pulizia selezionati hanno le seguenti caratteristiche:

certificazioni di qualità per l'utilizzo di materie prime naturali e di provenienza vegetale al 100%;

un processo produttivo ad alto risparmio energetico con un ciclo di produzione etico e sostenibile;

imballaggi totalmente riciclabili;

i prodotti rispettano gli ecosistemi fluviali e marini.

L’azienda Fantino Pulizie di Manassero Katia si trova a Borgo San Dalmazzo in via Boves 17/G.



Telefono 0171-261146



E-mail info@fantinopulizieeservizi.it

Sito internet www.fantinopulizieeservizi.it