Al Rondò dei Talenti il terzo appuntamento della rassegna "Arpademia for Cuneo"

Sabato 21 aprile alle ore 18 presso il Rondò dei Talenti in Via Luigi Gallo 1 a Cuneo, si terrà il terzo appuntamento della Terza Rassegna Arpademia for Cuneo, organizzata dall’Università Popolare dell’Alto Monferrato con il contributo della Fondazione Crc e la direzione artistica della Prof.ssa Eleonora Perolini e la coodirezione della prof.ssa Valentina Meinero.

L’appuntamento “HarpeMundi”: Incontro conferenza d’arpa celtica e bardica sarà tenuto dall’arpista di fama internazionale Vincenzo Zitello che offrirà anche momenti di ascolto e sarà introdotto dalla prof.ssa Valentina Meinero. L’ingresso è gratuito.

La terza Rassegna Arpademia for Cuneo si concluderà il 26 maggio 2024 quando verrà realizzato il primo laboratorio a Cuneo legato all’ARPATERAPIA a cura della Prof.ssa Eleonora Perolini che da anni pratica e diffonde questa disciplina.

Hanno fatto parte della stessa rassegna i seguenti appuntamenti che hanno riscontrato interesse, partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico:

* Le canzoni della nostalgia - CERVASCA Lunedì 28 agosto 2023 Chiesa di San Michele Arcangelo - artisti: Michelangelo Pepino – Serena Garelli – Eleonora Perolini – Alessandro Buccini – Manuel Concilio – Valentina Meinero

* "Fiaba Musicata"- CUNEO sabato 16 settembre Associazione Palcoscenico Viale Angeli, 1- ore 19.30 – artisti:Valentina Meinero e alcune sue giovani allieve arpiste ed Eugenia Ruggieri al flauto

* “Cartoni Animati: colonne sonore della nostra vita” - CUNEO Sabato 2 marzo 2024 alle ore 17- Sala Incontri dello Spazio Incontri della Fondazione Crc di Cuneo in Via Roma 15 – artiste: arpista Valentina Meinero e soprano Serena Garelli.

Arpademia si occupa della diffusione dell’Arpa con corsi, master e ricerca sull’effetto della vibrazione della corda sulla persona. Con questo obiettivo sono previsti concerti, laboratori didattici per bambini e adulti, masterclass, mostre, e conferenze; un programma che permette di avvicinare tutti alla conoscenza di questo magico strumento.