Camera di commercio di Cuneo, due appuntamenti sulla legalità

Per due giorni il tema della legalità è stato protagonista assoluto presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo.

Mercoledì 17 , organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, si è svolto un incontro incentrato sul rischio, molto più alto che in passato, di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale nella nostra provincia. Dopo il saluto di Egle Sebaste, Presidente del Comitato, è stato il Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Carubia, Comandante Provinciale dell’Arma, ad affrontare il tema del rischio di infiltrazioni criminali. Con un intervento articolato ha dettagliatamente relazionato sul ruolo strategico svolto dai Carabinieri e sull’importanza del loro lavoro per tutelare l’ordine pubblico, la reputazione delle aziende e del territorio sia attraverso un’opera di prevenzione che richiede anche l’aiuto e la collaborazione da parte dei cittadini sia per mezzo della repressione delle attività illecite. L’Arma si attiva per sensibilizzare i cittadini, informarli, favorire il contatto con le istituzioni che hanno il presidio della legalità sul territorio, tutelarli e per farlo si sta ulteriormente specializzando nelle indagini patrimoniali abbinando alla vicinanza con le imprese il ricorso sempre più mirato, importante e strategico alla cooperazione internazionale.

Oggi, giovedì 18, si è svolto il Convegno sul tema della “Sicurezza nella compravendita immobiliare". I lavori, aperti dal saluto istituzionale del Vice Presidente Vicario della Camera di commercio di Cuneo Luca Chiapella sono proseguiti con l’intervento della Dirigente camerale Maria Paola Manconi che ha evidenziato i compiti, il ruolo e le attività svolte nell’ambito della regolazione del mercato attraverso strumenti quali i contratti tipo e la mediazione civile e commerciale. Inoltre, prima di concludere contratti di mediazione, la Camera di commercio consente di verificare l’iscrizione al Registro delle imprese dell’interlocutore che abbiamo di fronte attraverso una procedura rapidissima ed estremamente semplice.

Simona Trucco, Presidente provinciale della Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’affari ha posto l’accento su come riconoscere i mediatori abilitati evidenziando il ruolo del mediatore che garantisce imparzialità, professionalità, trasparenza nella comunicazione e nei confronti dell’intero comparto immobiliare attraverso un’opera costante di aggiornamento professionale che lo pone nelle migliori condizioni possibili per fornire un’assistenza qualificata ai propri clienti e ai consumatori, nel rispetto del Codice Deontologico e comportamentale della categoria.

Danilo Sala dell’Ordine degli architetti di Cuneo ha posto l’attenzione sull’importanza degli attestati di prestazione energetica ai fini della valutazione economica dell’immobile mentre Renata Siccardi di A.B.I. ha relazionato sulle opportunità e i rischi del mercato immobiliare dal punto di vista del sistema bancario, con un focus sui mutui.

“Il sistema camerale è da anni chiamato a svolgere un ruolo importante nelle politiche di tutela della legalità del sistema economico e imprenditoriale, dal rating di legalità al costante lavoro di aggiornamento del registro imprese, reale strumento di trasparenza e di ausilio alle indagini sui movimenti anomali nelle imprese italiane - afferma il Vice Presidente Vicario Luca Chiapella. Nel Convegno odierno abbiamo affrontato il tema della sicurezza nella compravendita immobiliare, a vantaggio dei cittadini e del mercato. E' necessario contrastare ogni forma di abusivismo professionale e la Camera di commercio di Cuneo, nell'ambito delle sue attività di regolazione del mercato, offre la possibilità di sapere in tempo reale, con un semplice click, se l'interlocutore che abbiamo di fronte possiede i titoli professionali per svolgere la propria attività di mediazione."