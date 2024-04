ATL del Cuneese: i soci approvano il bilancio consuntivo

Lunedì 29 aprile 2024, presso la Sala Falco del Palazzo dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’ATL del Cuneese per l’approvazione del Bilancio consuntivo.

Il presidente dell’ATL Mauro Bernardi, insieme ai componenti del CdA Gabriella Giordano, Rocco Pulitanò, Paolo Bruno ed Elisa Muriale (intervenuta in collegamento video), coadiuvato dal direttore Daniela Salvestrin e dal Collegio dei revisori composto dal dott. Lorenzo Durando (presidente), dal dott. Fabrizio Baudino e dalla dott.ssa Aurora Lombardi, insieme al consulente dott. Flavio Riba, ha presentato ai Soci il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che ha visto un totale del valore della produzione di 1.986.695 euro con un utile di esercizio pari a 4.790 euro. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai presenti.

Soddisfatto Mauro Bernardi, Presidente ATL del Cuneese dal 2016: “Ieri abbiamo approvato un bilancio che cresce e che arriva a quasi due milioni. Una crescita esponenziale avvenuta negli ultimi sette/otto anni. Quando è iniziata la nostra avventura, il bilancio arrivava appena ad un milione. Allora ci scontravamo con la legge Madia che prevedeva lo scioglimento delle società se non arrivavano ad un milione, e oggi chiudiamo un bilancio a due milioni”.

Una crescita importante che, per il Presidente Bernardi, è la dimostrazione del lavoro svolto in questi anni dagli uffici: “Voglio ricordare che noi non siamo un'azienda. Quindi non produciamo, ma cresciamo in volumi di bilancio quando riusciamo ad attrarre fondi importanti o partecipando a tanti bandi. Il plauso quindi va fatto agli uffici perché negli ultimi anni hanno partecipato a tantissimi bandi e hanno portato in cassa delle risorse che abbiamo potuto utilizzare ed investire nella comunicazione”.

Il Presidente Bernardi, nel ripercorrere i principali dati, ha sottolineato come i risultati di bilancio certifichino la grande attenzione rivolta dall’Azienda agli investimenti in favore del territorio, con operazioni focalizzate nella comunicazione e nell’organizzazione di attività promozionali indirizzate in particolar modo ai mercati di riferimento.

“Se nel 2018 la quota investimenti in comunicazione era intorno al 26% - ha illustrato il Presidente Bernardi - negli anni è cresciuto fino a sfiorare il 40% nel 2022 e a superare il 43% nel 2023. Particolare attenzione è stata dedicata al mercato estero, con la partecipazione a fiere di settore e workshop, l’organizzazione di educational per la stampa di settore, tour operator e agenti di viaggio. Tra le operazioni di maggior valore, la Borsa Internazionale per il Turismo Outdoor organizzata nel settembre scorso a Cuneo sotto l’egida dell’Associazione per il Turismo Outdoor - WOW, nella splendida cornice del Complesso Monumentale di San Francesco. In questa occasione l’ATL ha gestito la partecipazione di 47 tour operator provenienti da ben 19 nazioni di tutto il mondo, coinvolgendo oltre 100 operatori turistici del territorio in appuntamenti B2B”.

Importanti voci di bilancio si riferiscono a progetti europei che mettono in luce anche aspetti meno conosciuti del panorama turistico cuneese in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica: l’ATL ha preso parte a tre progetti Interreg Alcotra, due dei quali sono attualmente in corso (“Vermenagna Roya III”, NTC Restart). Tra i progetti regionali di maggior spicco, quello relativo alla valorizzazione delle Strade Storiche di Montagna di interesse turistico e il progetto di valorizzazione del Tartufo Nero, senza dimenticare le progettualità relative al comparto neve e agli eventi di caratura nazionale e internazionale. Proprio a questo ambito fa riferimento il Cuneo Music & Art Festival che riunisce i principali appuntamenti dal vivo in programma nell’estate cuneese, promossi dall’ATL con campagne stampa nazionali.

“Continuano le progettualità condivise con il territorio, necessarie per una crescita consapevole e virtuosa – ha spiegato Bernardi – Ne è un esempio il Museo Diffuso Cuneese, un progetto territoriale condiviso che permette di aprire virtualmente le porte di importanti siti artistici, archeologici e architettonici per la scoperta di tesori culturali che rappresentano un patrimonio per la nostra terra, offrendo agli ospiti la possibilità di preparare con anticipo la visita sul territorio.”

“La compagine sociale dell’ATL del Cuneese è cresciuta – continua Bernardi – passando dai 92 Soci del 2019 ai 105 del 2023. Il più recente ingresso tra i nostri soci riguarda il Comune di Pianfei che ha portato a 106 il numero attuale dei Soci, con un aumento del capitale sociale che quota 158.705,86 euro. Un segnale positivo, di crescita, che ci supporta e ci incoraggia nell’affrontare nuove sfide per un turismo sempre più improntato sulla qualità dei servizi offerti e sulla sostenibilità.” E chiude: “Quindi una grande soddisfazione e un grande ringraziamento alla struttura, al CdA e a tutti i soci”.

La dott.ssa Casagrande, in rappresentanza della Regione Piemonte, e il Presidente di VisitPiemonte Beppe Carlevaris hanno espresso un plauso all’ATL per l’ottima gestione delle attività di promozione turistica intraprese.