Confartigianato Cuneo presenta a Montà il suo studio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono un tema di visione, grazie alle quali sarà possibile raggiungere grandi risultati in termini di sostenibilità ambientale attraverso la condivisione dell’energia. È necessario quindi far crescere in ognuno dei soggetti coinvolti – cittadini, imprese, associazioni e istituzioni – una piena consapevolezza del bisogno di “prendersi cura” del Pianeta, creando i presupposti necessari a garantire il futuro per le nuove generazioni.

Con queste premesse. l’associazione di categoria, a pochi giorni dalla costituzione formale di CER-a, la prima Comunità Energetica promossa da Confartigianato Cuneo e istituita da Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service srl, Confartigianato Cuneo Donarti ETS e FabLabCuneo, organizza un incontro il prossimo 16 maggio, alle ore 18, a Montà (Sala Associazioni – Via Torino, 56) per presentare lo studio attuato sui consumi energetici delle imprese del territorio, realizzato in collaborazione con Environment Park S.p.A. e con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, con lo scopo di simulare la fattibilità dell'ingresso all'interno della sua CER.

Dopo i precedenti incontri a Cuneo, Mondovì e Savigliano, anche in questo appuntamento verrà sviscerata l’analisi sulle “cabine primarie” del territorio, in particolare quella che insiste sui Comuni di Montà, Vezza d’Alba e Canale (dove, in Piazza Trento e Trieste 34, ha sede uno degli uffici recapiti di Confartigianato).

Ai lavori, condotti da Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, e introdotti dai saluti di Daniele Casetta, presidente della Zona di Alba di Confartigianato Cuneo, interverranno Michele Quaglia, vicepresidente Confartigianato Cuneo, Franco Roagna, presidente CER-a, Stefano Dotta, Green Building Lab Manager Environment Park.

«Con le comunità energetiche – commentano da Confartigianato Cuneo – si dà vita a un importante progetto etico che pone cittadini e imprenditori al centro, fornendogli una maggiore consapevolezza del sistema di produzione ed erogazione dell’energia. Grazie a tale conoscenza, coniugando i ruoli di consumatore a quello di produttore, si rafforza anche la sensibilità ambientale dei soggetti coinvolti. In questo contesto la collaborazione è sicuramente la chiave di volta per avviare una seria ed efficace programmazione a sostegno di pensieri e azioni comuni finalizzate a un futuro più green».

Nelle settimane seguenti analoghi incontri proseguiranno nelle zone del Braidese e del Fossanese. Iscrizioni su: http://bit.ly/4aW6lVy.