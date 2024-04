Dogeverse a 7 milioni di dollari in prevendita: ecco cosa ne pensa lo youtuber Andrea Landriani

Dogeverse è un nuovissimo progetto di meme coin multi-chain unico nel suo genere, che si è subito dimostrato molto forte, visto che a breve dal lancio della sua prevendita ha raccolto ben $7 milioni, con un DOGEVERSE al momento a $0,000296.

In questo momento il mercato crypto sta mostrando al massimo la sua volatilità: nel frattempo c’è grande attesa per eventi come il Doge Day del prossimo 20 aprile e l’halving di BTC il 19 aprile, che potrebbero portare a grandi vantaggi per molti asset, incluse le meme coin.

Punto di forza del progetto è il fatto che si tratti di una meme coin multi-chain, attiva su Ethereum, BNB Smart Chain e Polygon, ma che arriverà anche su Solana, Base e Avalanche per il giorno del lancio.

Cerchiamo di capire di più su Dogeverse, esaminando anche l’analisi che ne fa lo youtuber Andrea Landriani, che vanta oltre 21.000 sul suo canale.

Dogeverse, la nuova meme coin multi-chain raggiunge $7 milioni in prevendita

Dogeverse si distingue dalle altre meme coin in quanto è la prima a essere stata lanciata sulle sei blockchain più usate dopo Bitcoin, quindi è un asset molto appetibile per gli utenti che vogliono fare della loro esperienza nel settore un evento unico.

La prevendita di DOGEVERSE segue il sistema di prezzo crescente, per cui ora il token ha un prezzo di $0,000296, mentre il costo finale previsto sarà di $0,00030500: per questa ragione, chi è interessato, può acquistare finché il costo è ancora basso, per ottenere eventuali ritorni maggiori con il listing.

La presale ha raggiunto molto velocemente $6 milioni, a dimostrazione dell’interesse che il progetto sta suscitando nel settore: si tratta infatti di una meme coin innovativa, dotata di capacità cross-chain.

Dogeverse inoltre può contare su ben quattro fattori che lo rendono un progetto diverso dagli altri: l’interoperabilità, che sfrutta Wormhole e Portal Bridge per garantire a tutti gli investitori un’esperienza fluida;l’ottimizzazione dei costi e della velocità, che permette agli utenti di scegliere la blockchain con le tariffe più basse e la maggiore velocità di transazione.

La flessibilità e l’inclusività, infine, che rendono accessibile il progetto a un pubblico più vasto, con al centro di tutto l’ecosistema il token multi-chain DOGEVERSE.

Dogeverse conta su tokenomica e roadmap molto forti

Dogeverse vuole usare chain differenti, che sono in realtà una miscela di Layer 1, come Ethereum, Avalanche, Solana e BNB Smart Chain, e Layer 2, come Polygon e Base. Costruito su Solana, la rete del momento, Dogeverse ha una tokenomica che prevede un’offerta totale di 200 miliardi di token.

Di questi il 15% è destinato alla prevendita in corso, il 10% allo staking, il 25% al marketing, il 25% ai fondi per il progetto, il 10% a garantire la liquidità e il 5% restante per i listing sugli exchange.

Il team punta molto sul marketing, allo scopo di costruire e fidelizzare una community solida, ma anche sullo staking su Ethereum, che permette agli investitori di guadagnare premi passivi, con un APY attuale del 170%, una percentuale che diminuisce con la crescita del pool di staking ma che sembra restare interessante.

La distribuzione delle ricompense per lo staking avverrà al ritmo di 6088 DOGEVERSE per blocco Ethereum e nell’arco di due anni.

La roadmap di Dogeverse è divisa in cinque fasi, che prevedono, tra le altre cose, il lancio del sito web, la partenza della prevendita, la creazione di una solida community attraverso l’avvio delle strategie di marketing, le richieste per CoinMarketCap e CoinGecko, e infine i listing sui DEX e sui CEX, previsti per l’ultima fase.

Dogeverse: ecco cosa ne pensa lo youtuber Andrea Landriani

Andrea Landriani è un noto youtuber crypto, che conta sul suo canale oltre 21.000 iscritti e che aggiorna i suoi utenti con le novità più interessanti del settore. Uno dei suoi ultimi video è incentrato proprio su Dogeverse: lo youtuber ne analizza le caratteristiche, sottolineando il fatto che progetti simili sono sempre ad alto rischio, ma anche a probabile rendimento più alto.

Landriani analizza Dogeverse nella sua unicità di meme coin multi-chain, esaminando la roadmap e la tokenomica e spiegando come acquistare tramite wallet MetaMask e attraverso i vari token.

Come partecipare alla prevendita di Dogeverse

La prevendita di Dogeverse ha raggiunto $6 milioni, con un $DOGEVERSE a $0,000296: per partecipare basta collegare il proprio crypto wallet alla pagina della presale e usare ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX o una carta bancaria per l’acquisto.

Chi vuole fare da subito staking dovrà acquistare usando Ethereum, ma in questo caso dovrà considerare anche il pagamento delle gas fee; in caso contrario dovrà aspettare il termine della prevendita per sfruttare questo meccanismo.

Inoltre è possibile mantenersi aggiornati sul progetto, seguendo la pagina Twitter o iscrivendosi al canale Telegram.

