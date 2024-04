Tennistavolo: i portacolori dell' A4 Verzuolo brillano nell'ultima tappa del Grand Prix Interregionale Giovanile

Si è concluso domenica 21 aprile il Grand Prix Interregionale Giovanile, manifestazione articolata in 6 prove, l’ultima delle quali era in programma ad Isola d’Asti.

Eccellenti i risultati conseguiti dai giovani dell’A4 Verzuolo che hanno trionfato in ben 5 categorie.

Sono salite sul gradino più alto del podio Carlotta Giuliano che ha primeggiato sia nella categoria Under 17 che in quella Under 19, Marta Garello (Under 11) ed Elisa Aglì (Under 9). Tra i maschi si è invece distinto Elia Barbero che ha trionfato nella categoria Under 15.

Hanno invece conquistato la medaglia d’argento nelle rispettive categorie Alice Rivoira, Lia Ramonda, Ettore Casonato e Carlo Cesano.

Sono infine saliti sul 3° gradino del podio: Maddalena Rosso, Carola Tosello, Sofia Pittavino, Alessandro Zucchetti, Andrea Cesano e Gabriele Rosso.

Grazie a questi risultati ed ai piazzamenti ottenuti dagli altri giovani del vivaio, l’A4 si è aggiudicata anche quest’anno la classifica per società.

Sempre domenica era in programma la partita di Coppa europea INTERCUP tra la squadra olandese del TTV Sittard e l’A4 Tonoli Scotta. Il match è stato molto combattuto e si è concluso con il punteggio di 4-2 a favore della formazione verzuolese.

Nei prossimi giorni un altro importante appuntamento attende i migliori giovani pongisti dell’A4; sono infatti in programma a Terni, da giovedì 25 a martedì 30 aprile, i Campionati Italiani Giovanili.

Scenderanno in campo: Carlotta Giuliano, Maddalena Rosso, Carola Tosello, Marta Garello, Alice Rivoira, Giulia Aglì, Andrea Garello, Jacopo Cipriano, Simone Garello, Elia Barbero, Carlo Cesano, Paolo Ponzo, Ettore Casonato e Nicolò Pittavino.

Tutti questi atleti hanno conquistato il diritto a partecipare ai Tricolori grazie ai risultati ottenuti nelle prove regionali di qualificazione.