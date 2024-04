Ginnastica Ritmica: la cuneese Matilde Viano ad un soffio dal podio nel Torneo Gold Italia disputato a Napoli

Tre giorni all'insegna della ginnastica ritmica a Napoli, nel Torneo Gold Italia, giunto alla fase conclusiva, con quattro EGirls, le ginnaste di Eurogymnica, impegnate nelle varie categorie.

Tra loro, a brillare su tutte, questa volta è stata la giovane Matilde Viano, in grado di risalire la classifica fino al quarto posto, vedendosi sfuggire il podio tra le Allieve di seconda fascia per solo 0,45 centesimi.

Per lei, su 41 ginnaste in gara, un punteggio totale di 48,650 scaturito dai due parziali al cerchio (24,850) e alle clavette (23,800).

Il rapporto di ampia collaborazione tra la Cuneoginnastica del Presidente Adinolfi, club di provenienza della cuneese e l'Eurogymnica, ha permesso il trasferimento nel torinese e nello specifico a Chivasso, della giovane stellina che dallo scorso settembre frequenta HDemia, il centro tecnico permanente che la società torinese ha approntato fin dalla stagione 2014-2015 e che permette ad un ristretto numero di ginnaste provenienti anche da fuori Piemonte, di allenarsi agevolmente durante tutta la giornata, senza rinunciare però ad un percorso scolastico specifico e curato da tutor messi a disposizione dal club subalpino.

Per la classe 2012 non si tratta del primo risultato interessante ma l'ultimo di un breve filotto che l'ha vista prima rimontare le classifiche regionali e strappare il pass per il nazionale, poi superare anche le avversarie che in Piemonte l'avevano preceduta ed infine mancare di poco una medaglia che avrebbe senza dubbio fatto piacere ma che dal punto di vista del percorso di crescita nulla toglie alla bella prestazione campana.

In mezzo, il Titolo Regionale Allieve, l'argento interregionale della scorsa settimana ad Arcore con le compagne di squadra ed una seconda finale nazionale prevista ancora a Napoli il prossimo weekend.