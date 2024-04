Slow Food lancia un appello per l’insegnamento dell’educazione alimentare nelle scuole

Nei giorni scorsi, Slow Food, insieme all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e la comunità Laudato sì, ha lanciato un importante appello. Il suo obiettivo è l’inserimento dell’educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel testo, visibile sul sito https://appelloeducazionealimentare.it/appello/, si legge:

"Le scelte alimentari che compiamo più volte al giorno possono diventare un’importante leva di cambiamento. Affinché ciò avvenga, urge un importante investimento in educazione alimentare, che fornisca ai giovani gli strumenti per diventare protagonisti del proprio futuro. L’educazione alimentare permette di riscoprire il piacere del cibo, di comprenderne il valore, di conoscere il modo in cui viene prodotto, trasformato e distribuito, di capirne le dinamiche sociali, culturali, economiche e ambientali. Attraverso l’educazione alimentare e i comportamenti alimentari virtuosi di tutti noi, la tavola può diventare un luogo di consapevolezza e piacere, e l’ambito in cui la conversione ecologica prende corpo in maniera più rapida, efficace, concreta e quotidiana. Al contempo, il cibo è lo strumento ideale per sperimentare e promuovere un’educazione articolata, complessa e creativa, che dia valore all’interdipendenza, all’ambiente e ai beni comuni".

Chiunque può sottoscrivere l’appello recandosi sul sito indicato sopra. Al momento, le firme hanno già superato quota 6300.