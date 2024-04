Previsione Bonk crypto 2024-2025

Bonk ha fatto irruzione sulla scena delle criptovalute e delle meme coin alla fine del 2022 e ha scatenato corse frenetiche all’acquisto di telefoni, airdrop e meme coin nell'ecosistema di Solana e non solo per tutto il 2023.

Ora, con il mercato delle meme coin in fermento in questo inizio del 2024, cosa riserva il futuro per Bonk? Scopriamo insieme, prima di occuparci di un’interessante alternativa oggi in fase di prevendita.

Storia del prezzo di Bonk

L'airdrop iniziale di Bonk per i membri della community è avvenuto il 25 dicembre 2022, con le contrattazioni di $BONK iniziate il 30 dicembre, registrando un primo prezzo di 0,0000001487 dollari.

Nei giorni successivi, il token ha registrato un'impennata di oltre il 2.000%, raggiungendo un massimo di 0,000003407 dollari. Successivamente, il prezzo è sceso rapidamente, trovando un momentaneo supporto a 0,000001 dollari prima di terminare gennaio con un calo del 74,4%.

Nonostante ciò, è diventato il terzo token più scambiato nell'ecosistema di Solana. Nel corso del 2022, Bonk ha continuato a diminuire fino a ottobre, quando ha trovato un minimo a 0,0000001776 dollari.

Da lì ha invertito la tendenza, superando le resistenze e toccando nuovi picchi, con un ATH di 0,00003419 dollari il 15 dicembre 2023. Nel 2024, ha continuato a salire, raggiungendo un nuovo ATH di 0,00004704 dollari lo scorso 4 marzo. Al momento, è in calo del 15,33% a causa dell'arresto del rally delle meme coin.

Previsione del prezzo di Bonk per il 2024

Il 2024 ha visto Bonk costruire un forte supporto alla barriera psicologica di 0,00001 dollari prima di scalare i grafici per un nuovo ATH. Dopo un 2023 stellare, che ha visto oltre 118 integrazioni e quotazioni su più di 33 exchange diversi, Bonk ha costruito una solida base per il 2024.

Tuttavia, non esiste una tabella di marcia per il futuro di Bonk, il che rende difficile trovare elementi positivi oltre al sentimento della community, che è molto forte, per sostenere una previsione di prezzo. Si tratta quindi di aspettare per vedere se l'utilità acquisita da Bonk nel 2023 può aiutare Bonk a sostenere i guadagni che potrebbe ottenere nel 2024.

Previsione del prezzo di Bonk per il 2025

Se il Bitcoin e il resto dei mercati delle criptovalute continuano a seguire i cicli quadriennali che molti analisti affermano di seguire, con l'evento dell’halving di Bitcoin come punto cruciale di tale ciclo, allora il 2025 è il momento in cui potremmo raggiungere nuovi ATH in tutto il mercato.

L'ecosistema Bonk non ha una tabella di marcia per il 2025 e la più recente tabella di marcia di Solana si estende solo fino al 2024, quindi non possiamo usarla per fare previsioni.

Tuttavia, volendo spingerci in audaci previsioni per il 2025 di Bonk, possiamo vedere un futuro radioso in quanto i prezzi verranno portati a nuovi ATH come risultato del fatto che Bonk seguirà il resto del mercato al rialzo nel rally post-halving del Bitcoin.

La nostra previsione del prezzo di Bonk per il 2025 prevede un massimo di 0,00010200 dollari, un minimo di 0,00003200 dollari e un prezzo medio di 0,00007560 dollari.

La migliore alternativa a Bonk si chiama Dogeverse?

Dogeverse, ad oggi tra le migliori alternative a meno di 1 dollaro a Bonk, ha attirato rapidamente l'attenzione degli investitori, permettendogli di superare la soglia dei 10 milioni di dollari in fase di prevendita.

Lanciato in concomitanza con l'International Doge Day, la mascotte di Dogeverse, Cosmo, ha attirato l’attenzione per la sua caratteristica multichain. Operando senza problemi su Solana, Avalanche, BNB Chain, Polygon, Ethereum e la catena Base di Coinbase, Dogeverse si è posizionato per una crescita sostenuta e una maggiore resilienza.

Il suo approccio multichain non solo allarga la sua base di investitori, ma assicura anche il progetto contro limitazioni e vulnerabilità di rete. La scalabilità è un altro vantaggio chiave, poiché Dogeverse può gestire efficientemente volumi di transazioni elevati su più catene, mitigando congestioni e ritardi.

Inoltre, Dogeverse offre interessanti possibilità di sviluppo, consentendo agli sviluppatori di integrare il suo token in dApps su varie catene, sbloccando nuovi casi d'uso e funzionalità. Per gli early adopters, Dogeverse presenta un'opportunità interessante, poiché attualmente è possibile investire nel token $DOGEVERSE al prezzo di soli 0,000301 dollari.

