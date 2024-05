La Ep di Racconigi amplia la sua rete con 30 nuovi punti vendita

Un tempo per scattare foto servivano fotocamere ingombranti e costose pellicole che non permettevano di vedere in anteprima il risultato finale dello scatto: serviva preparazione e competenza e questa tecnologia non era accessibile a tutti.

Oggi con i nostri smartphone abbiamo in tasca degli strumenti fotografici potenti che ci permettono di immortalare ogni istante delle nostre vite in modo semplice e veloce: è così che un semplice weekend in montagna, un compleanno o qualche occasione speciale diventa con qualche click un ricordo immortalato (quasi) per sempre nelle memorie di quegli stessi smartphone.

Il mondo volge al digitale ma la carta stampata è un sempreverde che continua a trasmettere emozioni senza eguali: dalla semplice fotografia a fotolibri e regali con le nostre immagini.

«Dalle nostre indagini di mercato abbiamo scoperto che gran parte delle persone intervistate ha desiderato almeno una volt, nel mese precedente, stampare le proprie foto salvate sullo smartphone - afferma Ettore Paschetta, CEO di Ep Group - non procedendo però con questa intenzione per vari motivi: in particolare perché diffidenti dallo stampare online o a causa della scarsa familiarità con dispositivi tecnologici, ma non solo. Molti hanno abbandonato l’idea perché impossibilitati a trovare un modo sufficientemente facile per farlo in autonomia o non potendo accedere a studi fotografici nella loro città, altri per mancanza di tempo».

Ep Group è un’azienda con base a Racconigi, in provincia di Cuneo. La società, reduce dal lancio della startup One è divisa in due rami principali che si rivolgono ad un mercato aziendale con servizi di marketing e content creation professionali, e al mondo dei privati con il loro studio fotografico neobrandizzato “Epics”, vincitore, tra l’altro, del prestigioso premio Wedding Awards 2024, classificandosi tra i primi migliori studi fotografici matrimonialisti del Piemonte.

Da alcuni anni Ep ha costruito una rete di punti vendita convenzionati in continua espansione dislocati in gran parte del Piemonte.

«La rete EpPoint è stata progettata per ampliare in modo altamente scalabile i nostri volumi di vendita – continua Paschetta – ma anche e soprattutto per avvicinare la popolazione a un servizio spesso poco accessibile in alcune zone del nostro territorio o per effetti “collaterali” del “digital divide”. Il nostro sistema (di fatto la prima rete franchising di studi fotografici in Italia) è aperto all’adesione di svariate tipologie di attività come bar, tabaccherie, agenzie, supermercati e sportelli di servizi ai cittadini: luoghi in cui le persone passano del tempo o si recano per altri motivi e presenti potenzialmente anche nelle cittadine più piccole. Può e si sta rivelando anche un metodo efficace e soddisfacente per l’incremento dei fatturati dei nostri partner ».

Negli EpPoint gli utenti possono acquistare in modo semplice e veloce stampe fotografiche e decine di altri foto-prodotti, nonché una vasta gamma di servizi fotografici firmati Ep.

Il target principale è quella fascia di popolazione meno abbietta all’informatica che grazie all’aiuto degli operatori può godere del servizio di “vendita assistita” consistente nella gestione e presa in carico dell’ordine direttamente sul posto, ma naturalmente si rivela ideale anche per chi con la tecnologia ha già familiarità.

Nell’ottica del raggiungimento del prestigioso obiettivo dei 100 punti vendita e pickup entro la fine dell’anno con lo sconfinamento fuori regione, la rete si è recentemente espansa grazie a un importante accordo con il gruppo EITA e l’inserimento dei suoi 30 sportelli all’interno della rete Ep.

L’amministratore Delegato di EITA Group Mauro De Biase la ritiene una collaborazione rivoluzionaria: «Una novità entusiasmante sta emergendo nel panorama dei servizi in Piemonte, grazie alla nuova collaborazione tra gli sportelli al servizio del cittadino di Eita Group ed Ep, noto per il suo eccellente servizio di stampa fotografica. Questa partnership è destinata a migliorare notevolmente l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini della regione, specialmente per coloro che trovano sfidante l'uso della tecnologia».

Gli sportelli EITA, già noti per la loro crescita esponenziale, si distinguono come centri di raccolta per CAF e Patronato, rappresentando il più grande fornitore di questi servizi nella provincia di Cuneo. Oltre a ciò, offrono assistenza e gestione delle forniture energetiche, collaborando con le principali società di vendita italiane.

«Questa partnership – continua De Biase – non solo amplia i servizi disponibili presso i nostri sportelli ma rafforza anche il legame tra le aziende e la comunità, dimostrando un impegno concreto verso l'innovazione e il supporto continuo ai cittadini di tutte le età e capacità tecnologiche».

Oltre agli sportelli in convenzione con EITA, individuabili sul sito www.eitagroup.it la rete EpPoint dispone di numerosi altri punti vendita e di ritiro consultabili su www.epicsphotostudio.it e sui social @ep.racconigi e @epics_photostudio

Con Ep Point ed EITA si aprono le porte a un nuovo studio fotografico ad Asti, Venaria, Caraglio, Centallo, Racconigi, Savigliano, Saluzzo, Costigliole, Canale, Borgo San Dalmazzo, Fossano, Osasco, Cuneo, Torino, Chieri, Vigone, Mondovì, Revello, Sommariva del Bosco, Verzuolo, Cavour, Carmagnola, Piossasco, Pancalieri, Polonghera e Sanfront.

Se pensi che tua attività possa entrare a far parte della rete Ep Point (l’accesso non ha alcun costo di ingresso) puoi contattare il Project Manager a eppoint@epracconigi.com per ricevere la presentazione gratuita.