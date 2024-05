Pian Munè di Paesana celebra la Festa della mamma

Pian Munè di Paesana - in primavera - è quel luogo dove puoi goderti il verde, i primi fiori, passeggiare nel bosco oppure salire in quota per gustare ancora un pò di inverno. Se sali verso Garitta Nuova o i Laghi Luset, non dimenticare le ciaspole perchè la neve è ancora abbondante.



Se sei tra quelli che invece ormai hanno per la testa solo la Mtb, gli itinerari che da Paesana raggiungono Pian Munè ti aspettano. E se vuoi puoi anche noleggiare la Mtb elettrica. Ovunque la neve si scioglie spuntano loro, i primi bucaneve.



Domenica 12 domenica, lo staff di Pian Munè dedicherà il suo evento a tutte le mamme (in occasione della Festa della mamma), ma anche a bimbi, papà, zii ed amici e tuti quelli che hanno voglia di coccole ad assistere a “Coccole nel bosco” a cura della musicista paesanese Ilaria Bellone nel Bosco della Trebulina, con le sue illustrazioni ed i suoi racconti a tema natura.



L’appuntamento è doppio: alle 11 ed alle 14. Il rifugio a valle è aperto tutti i giorni, tutto l’anno a pranzo.



A cena solo il sabato.