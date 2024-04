Con la ‘Fiaccolata per la Pace e la Libertà’ Verzuolo celebra l'Anniversario della Liberazione"

C’era anche la bandiera di Arroyito, il paese argentino gemellato da 11 anni con Verzuolo ad aprire la tradizionale fiaccolata ‘per la pace e la libertà’, mercoledì sera, vigilia dell’Anniversario della liberazione.

La marcia a cui hanno partecipato più di 200 persone assieme ai rappresentanti delle varie associazioni combattentistiche e alcuni sindaci della valle Varaita assieme al primo cittadino Giancarlo Panero, Paolo Allemano, presidente Anpi della provincia di Cuneo, gli amministratori comunali, la giovane ‘sindaca del Ccn Marta Giolitti, era preceduta dal nuovo gonfalone del Comune a cui facevano seguito le bandiere della Regione, il tricolore dell’Italia e la bandiera stellata dell’Unione Europa.

Organizzata dall’ Anpi Verzuolo-Valle Varaita la marcia illuminata dal fuoco delle fiaccole è partita davanti alla chiesa di Santa Maria per percorre corso Re Umberto e raggiungere il piazzale della scuola dell'infanzia vicino a piazza Willy Burgo dove si è incontrata con la fiaccolata ‘Testimoni di libertà’ che proveniva da Manta e Saluzzo.

Il corteo si è poi diretto a Palazzo Drago per i saluti istituzionali del sindaco Giancarlo Panero e del presidente provinciale dell’Anpi Paolo Allemano.

Il sindaco Panero durante il suo discorso ha posto l’accento sostenendo: “L'importanza della giornata della Liberazione a Verzuolo, il coraggio dei giovani partigiani locali, e rinnovo l'impegno per difendere i valori della democrazia, della giustizia e dei diritti umani. Desidero fare – conclude il sindaco – un augurio per un costante affinché lo spirito di libertà che si celebra il 25 Aprile non duri solo nel giorno della ricorrenza, ma sempre”.

Ha poi preso la parola Dario Peirano, presidente dell’Anpi Verzuolo-Valle Varaita: “In questo 25 Aprile, riflettiamo sul suo significato profondo: dobbiamo difendere i valori di libertà e democrazia. Celebriamo la liberazione avvenuta nel 1945 e onoriamo i sacrifici dei caduti, che si sono sacrificati per donarci 79 anni di pace. Per questo il nostro compito è quello di cercare di mantenerla, oggi ancora di più”.

Peirano ha poi citato i nomi dei caduti verzuolesi e rivolto loro un pensiero.

A seguire c’è stato il concerto del gruppo dei Barabàn, che ha fatto rivivere i canti dei partigiani.

Ieri mattina, giovedì 25 aprile, dopo la messa delle 8 a Madonna della Neve di Villanovetta, e celebrazioni si sono spostate poi al Parco della Resistenza, per le commemorazioni ufficiali, con la partecipazione delle autorità cittadine, del Consiglio comunale dei ragazzi, delle associazioni verzuolesi e degli alunni delle scuole primarie e secondario del paese.