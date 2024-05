Gianfelice Facchetti e Walter Veltroni primi super ospiti del Festival Funamboli di Mondovì

Inaugura martedì 21 maggio l’edizione 2024 del Festival Funamboli – Parole in equilibrio. Giunta ormai alla quinta edizione, la kermesse monregalese, organizzata dall’associazione culturale Gli Spigolatori con il supporto e la direzione artistica del giornalista Alex Corlazzoli, quest’anno si focalizza sulla speranza. Dopo il “raccontare le crisi” del 2023, le tematiche sociali, culturali e di attualità quest’anno saranno invece lette attraverso il caleidoscopio di una delle citazioni più celebri di don Andrea Gallo: “Osare la speranza”.

E per iniziare in maniera dirompente questo viaggio nelle speranze dei nostri tempi, i primi due appuntamenti potranno fregiarsi di ospiti del calibro di Gianfelice Facchetti e Walter Veltroni.

Martedì 21 maggio alle ore 21 Facchetti ci parlerà della speranza attraverso il teatro, portando in scena uno spettacolo che ripercorre la tragica vita dell’allenatore ungherese, di origini ebraiche e italiano d’adozione, Arpad Weisz, deportato ad Auschwitz ed ivi deceduto. Dalla tenebra che ha inghiottito il mondo emerge un ritratto delicato di un uomo che ha cambiato il modo di allenare e che ha fatto grande il calcio italiano nei primi decenni del ‘900.

Walter Veltroni sarà invece a Mondovì giovedì 23 maggio alle ore 18.30 per parlare della speranza nella politica. È particolarmente difficile “osare” la speranza in un mondo sempre più difficile, conflittuale, dove anche chi ci governa sembra mosso da biechi interessi o da bassi istinti, ben lungi dall’essere “migliore di noi”, ma attraverso la gestione della cosa pubblica, del bene comune, della polis in senso stretto, si può ritrovare un’appartenenza al proprio posto nel mondo.

Entrambi gli incontri si terranno presso la Casa delle Associazioni di Mondovì, in via delle Scuole 31 (ex scuole medie Francesco Gallo).

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito con prenotazione consigliata.